Élcio se afasta do comando do PSDB; Ozires Pontes assume

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 06-10-2024 Votação de Elcio Batista no Iate Clube de Fortaleza no Vicente Pizon (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

O ex-vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista se afastou do comando do PSDB no Ceará.



Em seu lugar, assumiu o prefeito de Massapê, Ozires Pontes, vice-dirigente da sigla.



De acordo com nota da executiva do partido, Élcio alegou necessidade de cumprir atividades de ordem pessoal na cidade de São Paulo.



Aliado do grupo do ex-prefeito José Sarto (PDT), o tucano se filiou ao PSDB depois de deixar o PSB, legenda na qual havia ingressado a pedido do então governador Camilo Santana (PT) para ser uma alternativa eleitoral na disputa pela Prefeitura em 2020.



Em 2022, porém, o pessebista rompeu com o grupo de Camilo e do hoje chefe do Paço, Evandro Leitão (PT).



Em 2024, Élcio concorreu a novo mandato na vice com Sarto de titular, mas a chapa foi derrotada, não chegando ao segundo turno da corrida.