Visita de Lula ao Ceará é adiada de novo

Foto: EVARISTO SA / AFP Presidente Lula (PT) pressiona Ibama para aprovar exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que compõe a Margem Equatorial

Prevista para o final de fevereiro, entre os dias 20 e 28, conforme o governador Elmano de Freitas (PT), a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Ceará foi adiada novamente, agora para a primeira quinzena de março, sem data acertada. Antes, a agenda do petista no estado estava marcada para o dia 7/2, quando o chefe do Planalto assinaria ordem de serviço para obras de duplicação da BR-116, no trecho que vai do município de Pacajus a Chorozinho, no interior cearense. Além disso, Lula também teria, entre seus compromissos, a oficialização de contrato para financiamento de duplicação do Eixão das Águas. Essa passagem, contudo, foi desmarcada no início do mês, quando Elmano informou que Lula teria preferido participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), que fica no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A intenção era que parte dos trabalhos na unidade estivesse pronta para que Lula a inaugurasse. Nos próximos dias, o HUC seguirá em ajustes, de acordo com informações do Governo do Estado, com "testes de equipamentos" em andamento. Nesse meio tempo, interlocutores do Abolição mantêm diálogo com o Planalto para fechar o calendário para entrega da estrutura à população do Estado, um dos principais trunfos do Abolição na área da saúde.

Guimarães ganha apoio de peso

Internamente, a candidatura ao Senado do deputado federal José Guimarães (PT) ganhou força, sobretudo depois do anúncio do ministro Camilo Santana (Educação), para quem o correligionário representaria bem o Ceará na "Câmara Alta". Fontes ouvidas em reserva asseguraram que o aval de Camilo cresceu fortemente, alavancando o pleito do atual líder do governo Lula na Câmara. A disputa no bloco governista, contudo, é acirrada, mesmo com manifestações públicas do senador Cid Gomes (PSB) de que não deve postular novo mandato na Casa. Dias atrás, em participação no Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, o presidente do PSB em Fortaleza, Osmar Ponte, afirmou que Cid pode concorrer a uma vaga de deputado federal, ajudando a legenda a consolidar uma bancada mais robusta para 2026 - esse é o desejo do dirigente partidário. Por ora, então, a dobradinha entre Guimarães e Eunício Oliveira (MDB) começa a ganhar contornos mais claros para o ano que vem.

Danilo sobre Fernandes: "Infantil"

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) disse que o ex-candidato André Fernandes (PL) é "infantil" e que perdeu as eleições de 2024 "porque ainda precisa amadurecer na política". Segundo ele, "o União Brasil, para apoiá-lo no 2º turno, jogou as cartas na mesa". Em seguida, Forte narrou encontro do UB com lideranças do PL no qual teria ficado acertado que, em troca da adesão à candidatura de Fernandes, o partido daria preferência aos aliados na briga pela sucessão de Elmano. "Eu participei de reunião em Brasília com o Rueda (presidente do UB), com Capitão Wagner, Elmar Nascimento, André Fernandes, Nikolas Ferreira, senador Rogério Marinho, o senador Eduardo Gomes e o Valdemar Costa, presidente do PL", contou o deputado, acrescentando ter declarado que "estávamos fechando acordo em 2024, mas que a gente ia pensar em 2026, e o próprio Rogério Marinho colocou com todas as letras que a pretensão do PL era ter um candidato ao Senado e as demais vagas, tanto de governador quanto de vice-governador, ficariam à disposição do leque de partidos que poderiam compor essa chapa de oposição em 2026".

PL isolado?

"Não é hora de fechar as portas, é hora de abrir as portas", continuou Danilo Forte, arrematando: "É errado o comportamento do André Fernandes em querer fechar a porta para os demais aliados, isso o isola. O PL tem que ter maturidade". A ver como essas cobranças vão repercutir.