Petistas evitam festa de Cid Gomes na Meruoca

Foto: Reprodução/Instagram: Alex Nunes Inauguração do "Boteco Barrigudim", empreendimento do senador Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) reuniu grupo diverso de políticos, com ou sem mandato, na última quinta-feira, 27, durante inauguração de um restaurante/boteco de sua propriedade, no município de Meruoca.



Entre os presentes, estavam o tucano Ozires Pontes, prefeito de Massapê, o presidente da Assembleia Romeu Aldigueri (PSB), o secretário estadual Domingos Filho (PSD), o deputado federal Júnior Mano (PSB) e seus colegas de Câmara Robério Monteiro e Leônidas Cristino, ambos do PDT.



Tão importante quanto as presenças, contudo, foram as ausências. Na festa, não havia praticamente nenhum petista mais graúdo, por exemplo, salvo um ou outro prefeito mais ligado a Cid do que a lideranças da legenda.



No último encontro entre Cid e o governador Elmano de Freitas (PT), em agenda de filiação de parlamentares ao PSB, o senador lançou Mano como pré-candidato a sua vaga no Congresso.



À coluna, interlocutores chegaram a afirmar que o episódio havia causado constrangimento ao chefe do Executivo, cuja base inclui ao menos outros quatro interessados no Senado.



Some-se a isso a corrida interna que PSB e PT travam para contabilizar o maior número de representantes na Alece – até meados de fevereiro deste ano, o posto era dos socialistas.



Com ingresso recente de deputados que desembarcaram de outras siglas para se filiarem ao PT, no entanto, a tendência é que pessebistas sejam ultrapassados pelo partido de Camilo Santana no estado.

Esses ingredientes, mais a guerra fria que Cid e o deputado federal petista José Guimarães mantêm pelo título de político mais influente do interior cearense, podem ter se refletido na decisão de membros do PT – mesmo aqueles mais chegados a Cid – de passarem longe do “Barrigudin” – nome do empreendimento do senador.