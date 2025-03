A resposta de Elmano às facções no Ceará

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará O governador Elmano de Freitas anunciou medidas contra facções criminosas após novos ataques

Após dias nas cordas, o governador Elmano de Freitas (PT) fez ontem seu movimento mais enfático no enfrentamento às facções criminosas na esteira da série de ataques a empresas de internet no Ceará. A despeito do tom autocelebratório e da roupagem de propaganda que embalou toda a ação, apresentada em tintas chamativas nas redes, trata-se do gesto mais duro do Estado desde que Roberto Sá assumiu a SSPDS.

Lá como agora, a promessa de uma resposta concreta havia se resumido até então a frases de impacto, endereçadas difusamente aos grupos que atuam localmente. Embora pontual, o contra-ataque de ontem mostrou que o Governo ainda está no jogo, ou seja, detém capacidade de operação estratégica e pode mobilizar recursos para desmantelar essas organizações não somente no varejo, mas também no atacado, que constitui o grande desafio do gestor: combinar ferramentas para recuperar terreno, asfixiando as facções e, se possível, antecipando-se às investidas.

Afinal, não é razoável supor que "empresários" estivessem estruturando clandestinamente uma rede de fornecimento de internet sem que a inteligência das polícias tivesse qualquer informação sobre isso antecipadamente.

A matemática de Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) fez saber que pretende criar mais secretarias e equiparar coordenadorias ao status de secretários, mas sem que essas alterações no desenho da administração representem qualquer gasto adicional. Como nunca fui bom aluno em matemática, tendo a imaginar que isso seja possível de algum modo, isto é, fazer um bolo não para dez pessoas, mas para duas dezenas, sem usar mais fermento ou ovos - limitando-se à mesma quantidade de ingredientes.

Por precaução, e sem desconfiar da habilidade do chefe do Paço, talvez fosse o caso de pôr tudo na ponta do lápis - a folha salarial do primeiro escalão, por exemplo, de maneira a se estabelecer comparação com os governos antecessores. Apenas assim há de se ter uma noção - ainda que vaga - do que de fato pesa em cada modelo, que tramita sob olhar criterioso dos vereadores.

Ex-reitor na briga pelo Senado

O advogado e professor de Direito Cândido Albuquerque, também ex-reitor da UFC, está quase decidido a entrar na briga por uma cadeira no Senado. Durante participação no "Debates do Povo" dessa quarta, 12, na rádio O POVO CBN, o ex-magnífico sinalizou que deve postular vaga de senador em 2026. A dúvida seria por qual partido.

Atualmente, o docente é filiado ao PSD de Domingos Filho, dirigente estadual da sigla e aliado do governador Elmano. Cândido, todavia, pode não seguir na agremiação, salvo se houver algum terremoto político nacional, com uma debandada de Kassab em direção a uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Presidência. Nesse cenário, todas as fidelidades passariam por teste de fogo, inclusive as locais.

O tête-à-tête de Cid e Camilo

O ministro Camilo Santana assegurou o apoio do senador Cid Gomes (PSB) à reeleição de Elmano. Segundo ele, "Cid é um amigo da política e da vida". Os dois estiveram juntos na terça em Brasília, durante almoço. "Fazemos parte de um mesmo projeto", continuou Camilo, "e estamos cada vez mais unidos em torno desse projeto que tem feito o Ceará avançar em áreas importantes".

Em meio aos rumores sobre movimentos de Cid que o colocam como alternativa para o Governo, o ministro declarou que "algumas pessoas tentam fazer fofocas, intrigas, da minha relação com Cid, mas isso não cola".

Ainda conforme o chefe do MEC, há compromisso firmado de adesão de Cid a uma recondução de Elmano. Para o ex-governador do PT, o sucessor na gestão vem "fazendo um bom governo, e melhorando a cada dia". "Por isso", antecipou, "também estaremos unidos para a reeleição de Elmano".