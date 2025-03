Evandro deve viajar atrás de recursos; Gabriella assume

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-02-2025: Visita do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) ao jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), deve fazer nos próximos dias uma viagem internacional atrás de captar recursos para a gestão, cujas contas estão com dificuldades. O destino provável do petista é Suécia e Emirados Árabes. Lá, o gestor pretende assegurar apoios dos dois países a projetos na capital cearense, hoje às voltas com dívidas herdadas do antecessor no cargo, José Sarto (PDT).

Evandro estima ficar fora do Brasil por cerca de dez dias, período durante o qual a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) assumiria a administração. Caso se confirme a agenda, será a primeira vez, nesses quase três meses de governo, que a vice eleita em 2024 passará ao comando do Paço. Os movimentos do chefe do Executivo se dão também a partir da necessidade de alavancar ações de um programa que foi vitorioso nas urnas, mas para o qual a margem financeira e fiscal tem sido estreita.

Cerca de um mês atrás, por exemplo, a nota de Fortaleza caiu de B para C em relação a sua capacidade de pagamento, analisada pelo Tesouro Nacional. Esse "downgrade", digamos assim, incide sobre o planejamento esboçado para o ano ao inviabilizar quaisquer tomadas de empréstimo. Em termos políticos, o impacto é considerável para alguém cuja imagem está se firmando. Daí o périplo Brasil afora.

Foto: Evaristo Sá/ AFP Presidente Lula estará no Ceará no feriado de São José

Lula no Ceará

A dúvida sobre a data exata da viagem de Evandro se justifica: depois de dois adiamentos, o presidente Lula parece ter batido o martelo sobre sua visita ao Ceará. Anunciada ontem pelo governador Elmano de Freitas (PT), a presença do petista está prevista para o próximo 19 de março, dia de São José, padroeiro do Estado. Lula virá à Capital, conforme o chefe do Abolição, para participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), no campus do Itaperi da Uece.

A se cumprir de fato, não se trata de um evento trivial a qual Evandro possa facilmente faltar - até pode, mas não conviria, mesmo porque está fora do radar um novo compromisso local de Lula antes das eleições. A entrega da unidade, cantada em prosa e verso pelo governador, é vital para o empreendimento eleitoral. Afinal, quais as marcas do petista até aqui? Uma é a decisão política de fazer um enfrentamento às facções - se está obtendo sucesso, são outros quinhentos. Outra é o hospital, que tende a se converter em vitrine na campanha.

Censura ou autocensura?

Ainda está por se explicar a exclusão de dois livros infantis ("Alfrabeto", de Georgiana Neves Moreno Silva, e "E o medo, que medo tem?", de Ana Paula Marques) dos kits enviados para escolas da rede municipal de Fortaleza, em meados de fevereiro, mas só agora tornada pública. Oficialmente, alegar-se "discrepância" na distribuição soa como desculpa, sobretudo pelo contexto, isto é, quando se sabe que as obras casualmente retiradas de circulação correspondem àquelas que se tornaram alvo de uma parlamentar bolsonarista.

À coluna, uma fonte relatou ter havido, na verdade, ação deliberada de técnicos da gestão para eliminar os dois livros do pacote, que chegaria às mãos de professoras com dez volumes, e não com os doze previstos no programa "Paic - Prosa e Poesia". Há registro de imagem, inclusive, de supostos kits violados, nos quais faltam as histórias em cuja leitura Silvana Oliveira (PL) identificou "mensagem subliminar".

Sem resposta

Essa mesma fonte (sua identidade é resguardada por receio de represálias) acrescentou que a "censura aos livros" - nas suas palavras - seguiu-se a uma reunião entre membros da pasta responsável pela área e que, nesse momento, já se estava a par dos ataques da deputada aos trabalhos das autoras. A coluna fez contato com a Secretaria Municipal da Educação (SME) no dia 10, por mensagem no WhatsApp e email, e de novo no dia 11, mas não houve retorno até agora. O espaço está aberto a manifestações da Prefeitura.