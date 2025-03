Dênis Bezerra vai assumir secretaria no governo Elmano

Foto: Agência Câmara Ex-deputado Dênis Bezerra, que apoiou RC em 2022, agora vai integrar governo de Elmano de Freitas

O ex-deputado federal Dênis Bezerra (PSB) vai assumir a Secretaria Especial de Relações Federativas, órgão do Governo do Ceará. A nomeação do pessebista deve sair amanhã, dia 18, assinada por Elmano de Freitas (PT).



Ex-aliado de Roberto Cláudio (PDT), Bezerra apoiou o ex-prefeito na disputa pelo Abolição em 2022.



À época, o então candidato ao Senado e ex-governador Camilo Santana (PT) chegou a procurar o parlamentar em busca de adesão a Elmano, mas ele descartou deixar a base de RC na briga pelo Executivo.



Desde a derrota nas urnas, o PSB passou ao comando de Eudoro Santana, pai de Camilo e ex-deputado.



A entrada de Bezerra na gestão petista é mais um revés para o bloco que era comandado por RC no último pleito estadual. De lá para cá, a oposição trabalhista perdeu apoios importantes, seja para Elmano, seja para o prefeito eleito Evandro Leitão (PT).



No cargo, o ex-deputado deve representar os interesses do estado em Brasília. A função era ocupada pelo também ex-deputado Leonardo Araújo (PSB), que se desligou do posto para se candidatar à Prefeitura de Palmácia, sem sucesso.