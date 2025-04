Dirigente do PSB critica postura do PT: "Tem criado muito problema para o próprio governador"

Foto: João Filho Tavares Governador Elmano de Freitas, do PT

O avanço do PT em espaços da chapa governista para 2026 tem incomodado aliados de peso no arco de sustentação do chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas. Um deles é o PSB de Osmar Ponte, presidente da sigla em Fortaleza.



Durante participação ontem no "Debates do Povo" (rádio O POVO CBN) na última semana, o dirigente socialista afirmou, por exemplo, que o "PT tem criado muito problema para o próprio governador" ao não priorizar a recondução de Elmano, pretendendo também ocupar vagas para o Senado - um dos potenciais concorrentes é José Guimarães, deputado federal e líder do governo Lula na Câmara.



"O PT indicar dois membros da majoritária pode gerar uma questão complicada para ser administrada pelo governador. Como vão reeleger o Elmano e fazer uma base ampla se o PT não consegue entrar em consenso de que precisa se unir em torno da reeleição do governador e oferecer as duas vagas para aliados? Se o Guimarães for candidato ou outro nome do PT, como vai ficar? É algo grave. O governador está com esse pepino para resolver", disse Osmar.



Para ele, o partido de Camilo Santana "deveria ter o mesmo desprendimento que o senador Cid Gomes tem, que é abrir mão do seu nome, mas o PT quer ficar com tudo".



Como se sabe, Osmar não está sozinho. É o tipo de queixa cuja acidez tende a se intensificar à medida que as eleições se aproximem.



Embora haja apenas dois assentos em aberto ano que vem, o número de governistas interessados no Senado só faz aumentar a cada dia.



À meia dúzia de aspirantes ao posto já conhecida, juntou-se o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri (PSB).



Os demais, autodeclarados ou não, são os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), o senador Cid Gomes (PSB) e o ex-suplente de senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) - fora aqueles cujos apetites ainda não se revelaram, por ora.