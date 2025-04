Camilo tenta emplacar comando do PT sem aderir a nenhum campo

Foto: Reprodução//instagram Guimarães lançou pré-candidatura ao Senado e crê no apoio do ministro Camilo Santana

Lideranças petistas tentam coesionar o partido em meio a um risco de batalha campal na legenda, ou seja, uma disputa entre três grandes campos: o de “esquerda”, ligado à deputada federal Luizianne Lins, o “democrático”, do também deputado José Guimarães, e o “popular”, próximo de Camilo Santana e Elmano de Freitas, mas sem participação efetiva de ambos.



Esse é, aliás, um aspecto curioso na peleja interna que se abriu no partido: a “guerra por procuração” que Camilo trava com outras forças. Sem se expor, o ministro maneja peças para tentar emplacar aliados na presidência estadual e municipal.



O ex-governador tem preferido evitar deixar digitais em seus movimentos, de modo a contornar resistências dentro da agremiação.



Embora seja desde 2022 a maior estrela do seu grupo político, Camilo nunca conseguiu assegurar controle partidário.



No âmbito estadual, por exemplo, o PT está sob influência de Guimarães. Em Fortaleza, o quadro é mais fragmentado, com Luizianne concentrando uma parcela de poder na executiva municipal.



Desde a eleição de Elmano e posteriormente de Evandro Leitão, contudo, esse quadro vem se alterando.



Nesse contexto, uma ala petista resolveu criar um novo campo: o popular, conduzido por interlocutores tanto de Camilo quanto do prefeito da Capital e de Elmano.



A intenção do bloco é pleitear as direções estadual e municipal, seja com nome próprio ou apoiando alguém indicado por outra força, a exemplo do que pode acontecer caso as tratativas com Guimarães acabem dando certo.