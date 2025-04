Camilo desenha a chapa para 2026

Mesmo com aparência de cenário aberto para 2026, o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana avançam num desenho para a chapa nas eleições. Nele, os candidatos ao senado seriam Cid Gomes (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) entraria como suplente, a vice ficaria com algum partido do bloco, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) sairia para concorrer a mandato na Câmara, assim como Jade Romero (MDB), que deixaria a vice-governadoria em razão das prioridades da legenda comandada por Eunício - fazê-lo senador. E quanto ao PSD de Luiz Gastão e Domingos Filho? Em tese, o partido já estaria contemplado tanto na esfera estadual, com uma secretaria de peso, quanto na municipal, com a vice de Evandro Leitão. Há, no entanto, dois ou três obstáculos pela frente. O primeiro: Cid não quer postular vaga no Senado - a quem o interpela sobre o tema, o ex-governador tem insistido em Júnior Mano (PSB), nome de difícil aceitação no PT. O segundo obstáculo chama-se José Guimarães, petista cujos planos se concentram em pavimentar caminho para a senatorial - qualquer articulação que não o contemple exigiria convencê-lo a abrir mão da Câmara Alta.

Indefinição de Cid atrapalha

Se Cid for candidato ao Senado, não há dúvida de que a chapa governista se fortaleceria. Se não for, porém, a base de Elmano terá problemas a resolver. Afinal, quem seria o substituto natural de Cid? A preço de hoje, Mano não será candidato a senador, Chiquinho também não. Chagas Vieira (Casa Civil) ainda é nome incerto. Aldigueri é aposta remota. A deputada Luizianne Lins está firmando posição no PT. Restariam Guimarães e Eunício, que em tese seriam os candidatos, mas só na hipótese de Cid topar acerto para indicar a vice de Elmano e a sucessora para presidir a Assembleia, já que o pactuado com o atual chefe da Alece é que não dispute recondução. Organizando as informações, ficaria assim: Elmano na cabeça com Ivo ou Lia Gomes na vice; Guimarães/Eunício para o Senado (Chiquinho na suplência); e Aldigueri e Jade para deputados federais, com chancela do Abolição.

O futuro de Jade

Atual vice de Elmano, Jade Romero tem feito bom trabalho, a ponto de pleitear desafios mais ambiciosos. Um deles seria continuar na função. O quadro político de agora, porém, difere daquele de 2022. Três anos atrás, Eunício concorria a deputado federal, ou seja, não pretendia ocupar vaga majoritária na chapa. Essa balança se alterou. Hoje, a prioridade do emedebismo nacional é fazer senadores - um dos quais o próprio Eunício, dirigente cearense. Como não se imagina que o MDB abocanhe um assento para senador e outro para vice, teria de optar entre eles - e não há dúvida sobre a escolha. A questão pendente diz respeito ao futuro de Jade: se fica no MDB e sai como deputada ou se deixa e postula a vice por outra força. Na legenda, vozes já começaram a se manifestar, tal como Agenor Neto, para quem o MDB deveria apoiar Jade. Ocorre que nem o deputado controla a máquina, tampouco sua permanência na sigla de Eunício está garantida.

Camilo candidato?

Se faço menção ao adiantado das conversas, embora todos admitam cenário indefinido, é somente porque os acertos em política não se dão da noite para o dia - ainda que algumas variáveis fujam do controle. Um dos receios no governismo, por exemplo, é de que Cid rompa com o grupo, repetindo o que fez em 2006 com Lúcio Alcântara, em 2010 com Tasso Jereissati e em 2012 com Luizianne Lins. O temor se justifica para 2026? O próprio Cid tem repetido que apoia a reeleição de Elmano. Na eventualidade de novo racha interno, no entanto, uma candidatura de Camilo não estaria descartada.