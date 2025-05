Camilo e Luizianne disputam rumos do PT

Foto: Samuel Setubal MINISTRO Camilo Santana é a maior liderança no PT, no Ceará, desde 2022

O apoio do ministro Camilo Santana à reeleição de Antônio Conin Filho como presidente do PT selou de vez o pacto entre o titular do MEC e o governador Elmano de Freitas e o grupo do deputado federal José Guimarães, majoritário no Ceará. Como contrapartida, o parlamentar deve endossar a condução de Antônio Carlos para a direção do PT em Fortaleza, num acordo cujo principal objetivo é assegurar que os dois blocos dividam o poder na estrutura partidária. Tanto na corrida para a executiva estadual quanto na municipal, então, as alas petistas ligadas a Camilo, de um lado, e à também deputada federal Luizianne Lins, do outro, enfrentam-se pelos rumos da agremiação no Estado.

Representante do chamado "Campo de Esquerda", instituído por LL após a eleição da qual Evandro Leitão saiu vencedor, a vereadora Adriana Almeida é o nome que vai postular a direção partidária. Ainda na sexta-feira, 9, pouco depois da inscrição da chapa, a petista escreveu nas redes: "Minha candidatura é contraponto e saída à esquerda. Teremos disputa estadual, e quem deve decidir o futuro do partido são seus filiados e filiadas". A mensagem soou como indicativo de que o bloco "luiziannista", mesmo minoritário, tende a se manter no jogo para fazer o debate sobre o projeto de PT.

Tentativa de unidade

Em conversa com a coluna no fim de semana, Conin não afastou por completo, no entanto, a possibilidade de coesão em torno de uma candidatura para a direção estadual da sigla. "Liguei para a Adriana. Disse pra ela do respeito que tenho por ela, é uma militante extraordinária. Disse também que ela não é adversária, é concorrente. Vamos fazer os debates que sejam necessários fazer", declarou, acrescentando que "nossos adversários não estão dentro do PT, estão fora", e que não descarta "a ideia de ampliar a unidade e dialogarmos para um entendimento". Não se sabe, porém, se isso foi antes ou depois de a vereadora Adriana reiterar que "haverá disputa". Ou seja, a hipótese de denominador comum parece mais distante, sobretudo quando se leva em consideração que as costuras entre Camilo e Guimarães passam pela formação da chapa para as eleições de 2026, nas quais o deputado pretende sair como candidato ao Senado, com aval do ministro.

PT em Fortaleza

Também na Capital o cenário é de LL x Camilo, com a vereadora Mari Lacerda vocalizando o projeto da ex-prefeita na corrida pela sucessão do presidente municipal Guilherme Sampaio, deputado estadual e sem pretensão de seguir à frente da máquina. Lá como na estadual, a intenção é garantir que a escolha do (a) dirigente não se dê por articulações prévias que eliminem a necessidade de discussão. Em resumo: embora se constitua desde 2022 como a maior liderança do PT no Ceará, o ministro Camilo até então não tinha disposição/interesse nesse xadrez partidário, o que mudou de 2024 para cá, com o ex-governador posicionando aliados no tabuleiro.

RC a caminho do União?

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) está perto de bater o martelo sobre seu futuro partidário. Até junho, o ainda pedetista deve selar sua filiação ao União Brasil, sigla dirigida por Capitão Wagner no Ceará. Dentro do UB, a expectativa é de que RC não adie mais o anúncio de ingresso na legenda com vistas ao pleito de 2026. Hoje no PDT, o ex-gestor da capital cearense é um dos nomes cotados para concorrer à reeleição de Elmano de Freitas ano que vem. Além de RC, são esperados no União quatro parlamentares: três deputados estaduais e um federal. Nome nacional desse segmento, Ciro Gomes não deve acompanhar RC no que seria sua nova casa política, caso o cenário se confirme. A coluna apurou, contudo, que o ex-prefeito ainda estuda os quadros local e nacional.