Iguatu: oposição significa situação

Foto: Arquivo Pessoal Honório Bezerra Barbosa. Jornalista e bacharel em Direito.

As palavras situação e oposição, no âmbito da atual campanha eleitoral em Iguatu, cidade polo da região Centro-Sul do Ceará, apresentam significados diversos do padrão comumente utilizado.

Você deve estar pensando, como assim? Esqueça o dicionário, por enquanto. No atual contexto político-eleitoral, há seis candidatos que disputam a Prefeitura de Iguatu. É o maior número de postulantes, no Ceará, depois de Fortaleza. Dois são considerados nanicos, dados o histórico e a inexistência de lideranças políticas e comunitárias - Capitão Hélder (PL) e Augusto Correia Lima (Mobiliza).

Os outros quatro candidatos a Prefeito são Rafael Gadelha (PSD), apoiado pelo prefeito Ednaldo Lavor (PSD); Dr. Sá (PSB); Roberto Costa Filho (PSDB) e Ilo Neto (PT), filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB).

Se houvesse coerência semântica no atual contexto eleitoral, haveríamos de concluir que o candidato de situação é Rafael Gadelha (PSD) e o trio restante formaria a oposição, além das duas candidaturas nanicas.

A conjuntura política, entretanto, na terra do compositor do ritmo popular, baião, Humberto Teixeira, e do maestro erudito, Eleazar de Carvalho, apresenta contrastes, assim como entre o clássico e popular.

É voz comum expressa entre lideranças políticas locais de que a oposição é tudo menos o pai e o filho - Agenor Neto e Ilo Neto.

O deputado estadual Agenor Neto, prefeito de Iguatu por dois mandatos (2005 a 2008 e 2009 a 2012) e continuado por seu sucessor, Aderilo Alcântara, atualmente no MDB (2013 a 2016) reúne contra si forte sentimento de rejeição entre as outras lideranças e parte do eleitorado.

Os líderes partidários do PSB, PDT, PSDB, PSD e aqui ampliando o leque incluímos PL e Mobiliza mostram-se reticentes ao deputado Agenor Neto. Dessa forma, o prefeito de Iguatu e o seu candidato, Rafael Gadelha, não seriam situação, mas, sim, oposição ao grupo de Agenor Neto, que demonstra mais organização, poder de mobilização e estrutura na atual campanha.

A divisão favorece matematicamente o grupo de Agenor Neto. Vamos ver em breve o que vai falar a matemática.