Redes sociais mudaram as eleições e André Fernandes é um exemplo

Foto: Samuel Setubal/ O Povo Candidato do PL, André Fernandes é sabatinado no O POVO News nesta quinta-feira, 17

Neste próximo domingo, 27, os fortalezenses voltam às urnas para escolher em segundo turno o futuro prefeito da Capital cearense. Nessa disputa acirrada, que caracteriza o atual pleito, um dos candidatos será apreciado nesse artigo, por ser conterrâneo, e o que será dito não significa defesa e, muito menos, uma propaganda do oponente.

Há 38 anos sou jornalista e há 37 anos trabalho na minha cidade natal, Iguatu, polo da região Centro-Sul cearense. E foi nessa cidade que nasceu o deputado federal, André Fernandes.



Na apuração das eleições de 2018, eu estava trabalhando na Antena Sul FM e quando saiu a relação dos deputados estaduais eleitos estava o nome de André Fernandes, o mais votado para a Assembleia Legislativa do Ceará.



Um jovem que acompanhava o nosso trabalho informou que ‘ele é de Iguatu’. Eu perguntei se ele tinha certeza e confirmou a naturalidade do jovem deputado acabado de ser eleito.



Confesso que foi uma surpresa. Nunca ouvira falar nesse nome. Não era dos grupos políticos tradicionais. Mas quem era?



Na manhã seguinte, na praça da Matriz de Senhora Sant’Ana, onde a notícia circula oralmente, soube que ‘André Fernandes é filho do pastor Alcides, com igreja em Cariús’. A família morou no Iguatu e também em Cariús, cidade vizinha.



No decorrer da semana, encontro ex-colegas professores do Centro Educacional Ruy Barbosa (CNEC). Todos lembravam que o jovem eleito havia sido um aluno problema, que costumava brigar com colegas e destratar professores e ser colocado para fora de sala de aula com regularidade e, por último, do colégio. Docentes de um cursinho também fizeram relatos semelhantes.



André Fernandes, entendi, era fruto de um novo tempo: do impulso das redes sociais (com edições de vídeos absurdos e depois de denúncias contra o sistema e administrações públicas, que creio ser do conhecimento do leitor) e do dito bolsonarismo.



Ele já se defendeu afirmando que o tempo de adolescência em transição para a idade adulta ficou para trás. Seria página virada de um jovem que buscava adesão para as suas redes sociais.



Não se conhece trabalho dele, entretanto, quer seja ação comunitária, discussão de problemas com representantes da sociedade civil ou do segmento político. Não se sabe de envio de recursos via emenda parlamentar para Iguatu e Cariús. Talvez, por isso, ele tenha tido reduzida votação em Iguatu (2,5%) e Cariús (4,5%). Há um ditado popular que diz “Só te compra quem não te conhece”.



Não se conhece nenhum trabalho dele, exceto o desempenho dos mandatos parlamentares, com suas características de suas ‘ideias bolsonaristas’.



André Fernandes mantém críticas ao sistema, mas dele já participa há seis anos quase e elegeu o pai deputado estadual em 2022. E agora corre o risco de ser eleito prefeito de uma importante capital – Fortaleza.



Se for eleito, sem dúvida, será um laboratório político administrativo. O tempo vai nos apresentar se uma pessoa (político) muda de verdade. Uma coisa é a campanha, o marketing eleitoral, e outra é a realidade com seus inúmeros problemas e desafios.



Um jovem sem experiência de trabalho, sem conhecimento de administração pública no Executivo terá capacidade de reunir equipe técnica, competente, e fazer uma boa gestão, e resolver finalmente trabalhar?



Há dez anos ninguém imaginava que seria possível um fato desse ocorrer. Surpresa. E apreensão.