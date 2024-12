Honório Bezerra Barbosa: Qual a marca do governo Elmano?

Foto: Arquivo Pessoal Honório Bezerra Barbosa. Jornalista e bacharel em Direito.

A duas semanas para completar dois anos à frente do governo do Ceará, Elmano de Freitas, salvo melhor análise, ainda não deu uma marca à sua gestão. É um estilo próprio? Nesse período estava cumprindo compromisso, desembolso financeiro de obras em andamento, herdadas pela gestão passada, do padrinho político dele, Camilo Santana (PT), governador que o antecedeu e eleito senador da República?

Não é demais repetir que Elmano de Freitas foi eleito governador do Ceará, em primeiro turno, de forma que surpreendeu a todos.

E uma vez instalado no governo, Elmano de Freitas teve que dar continuidade a projetos, obras que foram iniciadas por seu antecessor, em várias regiões do Estado. Compromissos assumidos com os prefeitos da época, que em troca lhe deram apoio eleitoral.

No Sul do Ceará, ainda está em andamento a obra de duplicação de rodovia entre Barbalha, Missão Velha indo até o entroncamento com a BR 116. Na cidade de Crato, prossegue a obra da rodovia de contorno que integra o anel viário do Cariri – Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

Em Iguatu, no Centro-Sul cearense, recentemente foi concluída a reconstrução de trecho urbano da CE 060, a conhecida avenida Perimetral.

Chegando à Fortaleza, prossegue a obra de construção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). São alguns exemplos.

Essa herança deixou Elmano de Freitas um tanto quanto preso impedido de lançar projetos próprios?

O ex-governador Cid Gomes (PSB) lançou o programa Ronda do Quarteirão, construiu dois hospitais universitários, escolas estaduais profissionais de tempo integral e implantou a Rodovia Padre Cícero.

Camilo Santana, em oito anos de governo, implantou o Raio da Polícia Militar, deu continuidade aos hospitais estaduais e às escolas de tempo integral; inovou com areninhas e brinquedopraças.

Votando à pergunta inicial: qual a marca do governo Elmano?

Por onde andamos, trabalhando como repórter no sertão cearense, moradores e lideranças políticas criticam o governo, como se estivesse esperando ainda o seu início, com uma marca própria.