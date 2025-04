Ex-promessa do Arsenal, Sanogo é o novo reforço do Amazonas na Série B

Foto: Divulgação/Arsenal FC Atacante francês Yaya Sanogo despontou como promessa no Arsenal

Nessa “Football Manegezação” dos times sul-americanos, chegamos ao ápice da aleatoriedade, e Yaya Sanogo é o mais novo contratado da Onça-Pintada. Não é novidade para ninguém que, nos últimos anos, o futebol sul-americano — principalmente o brasileiro — se tornou uma opção válida para a reta final da carreira de atletas que atuaram pela Europa.

Se antes havia a necessidade de ter alguma ligação com o continente para essa vinda, salvo raras exceções, nos tempos atuais vemos jogadores como Muniain (San Lorenzo), Keylor Navas (Newell’s), Braithwaite (Grêmio), Depay (Cortinthians) e muitos outros que chegam em busca do último bom contrato.

Porém, o Amazonas explodiu todo o campo da aleatoriedade em relação à chegada de atletas que passaram pelo Velho Continente. A contratação de Sanogo supera, em nível de inusitado, a chegada de Adebayor no Olimpia ou a de Joel Campbell no Atlético-GO, por exemplo. Inclusive, são ex-Gunners, como Yaya. Estamos falando de uma promessa de Arsène Wenger que não deu certo nos principais centros do futebol e vem jogar a Série B do Brasileirão.

Para entender melhor o quão carteada é a chegada de Sanogo ao Amazonas, vamos recapitular a carreira do francês e o contexto da sua passagem pelo Arsenal.

Em uma época de “vacas magras” no clube londrino, em que tanto a metodologia quanto os resultados de Arsène Wenger eram contestados pela própria torcida — algo anteriormente inimaginável —, o repetido quarto lugar na Premier League e as conquistas de copas nacionais já não eram mais suficientes para respaldar um trabalho que não via um título importante desde 2004.

Ainda assim, um ponto positivo dessa metodologia era a revelação ou contratação de jovens talentosos que formavam a base de um elenco competitivo e com baixo custo. Fàbregas, Wilshere, Nasri e Ramsey são exemplos dos “achados” de Wenger.

Sanogo foi emprestado para outras equipes da Europa após mau desempenho no Arsenal Crédito: Divulgação/Arsenal FC

E foi na temporada 2013/14 que o técnico francês foi buscar, em seu país, no pequeno (porém tradicional) Auxerre, a contratação do jovem Yaya Sanogo. O centroavante de 20 anos havia mostrado potencial físico e técnico, além de ter marcado 9 gols em 13 jogos na temporada que conseguiu se consolidar no profissional.

Apesar do histórico de ser paciente com os mais jovens, a torcida do Arsenal não teve a mesma calma com Sanogo. Talvez pelo momento conturbado do clube, ainda que o atacante francês não tenha se ajudado. Foram 14 jogos na primeira temporada e apenas seis na segunda, com um gol e uma assistência, somado a atuações muito ruins. Yaya recebeu até um apelido pejorativo da torcida dos Gunners de “SaNoGoal” (um trocadilho pela escassez de bolas nas redes).

Depois do início ruim, Sanogo não teve mais oportunidades no Arsenal. Chegou a ser rebaixado para o time Sub-23 após retornar de empréstimos para Crystal Palace e Ajax, por exemplo. Até ser adquirido em definitivo pelo Toulouse (FRA), onde teve uma passagem positiva. Antes de fechar com o Amazonas, o atacante estava no futebol chinês, defendendo o Qingdao Red Lions.

A contratação de Yaya pela Onça-Pintada mostra que não só os jogadores com grande ou médio protagonismo nas ligas europeias podem achar seu lugar no futebol brasileiro. O centroavante francês teve mais hype do que uma carreira sólida nas principais ligas e, ainda assim, aparece como um reforço interessante para a Série B, chegando em boa idade, aos 32 anos. Estou muito curioso e vou ficar atento à passagem de Sanogo pelo Amazonas.