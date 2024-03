O preço do estupro

Foto: LLUIS GENE / AFP Ex-jogador de futebol e condenado por estupro na Espanha, Daniel Alves pagou fiança e está em liberdade condicional

Ser vítima de violência sexual é, de certo modo, nunca mais ter paz. Quando seu corpo é violado, há algo que se quebra dentro de você que nunca mais é restaurado; uma parte do brilho no olhar que é ofuscado e, ainda que a terapia seja indicada e necessária, ela não é capaz de desfazer o mal que esse crime traz como consequência. Para o abusador, a mancha não é a mesma.

Ainda que condenado, Daniel Alves saiu da prisão na Espanha ontem (25/3), de cabeça erguida, demonstrando um orgulho ainda que silencioso de poder estar fora das grades de uma prisão. Não havia em seu olhar — como nunca teve em seu discurso — vergonha pela acusação e condenação. Não havia sequer qualquer ponta de timidez por ter pago por uma versão limitada da própria liberdade. E assim a vida segue.

Com uma fortuna avaliada em R$ 300 milhões de acordo com o jornal O Globo, o ex-atleta poderá lidar com um linchamento virtual — que some a partir do momento em que você se distancia das redes sociais — do conforto da sua casa, usufruindo das próprias riquezas, enquanto a vítima segue, de acordo com testemunhas do caso, tendo que se medicar e viver um dia de cada vez, com medo de pisar na calçada até da própria rua em que mora.

Quando deixa isso acontecer, a Justiça Espanhola dá um recado terrível ao mundo de que um estupro tem um preço: para pessoas ricas, pessoas pobres e para a vítima. E quem mais sai perdendo é essa última.

Em alguns anos, Daniel Alves pode conseguir algo mais por "bom comportamento" e nesse meio machista do futebol não há nada que impeça que ele volte a ocupar um cargo dentro de um clube, o que voltaria a colocá-lo publicamente em posição de idolatria de outras pessoas em caso de êxitos.

Já a mulher que teve seu corpo violado, de certo modo, nunca mais poderá usufruir 100% da própria liberdade. Não há limitação de 1 quilômetro de distância do abusado que a deixe em paz, e foi por esse motivo, inclusive, que ela se negou a um acordo financeiro, forçado muitas vezes pela defesa do denunciado, durante todo o processo.

A Justiça Espanhola viu, no entanto, uma oportunidade de precificar o caso. E por conta de 1 milhão de euros, a vítima terá que, no futuro, ser só mais uma mulher que, apesar de ter conseguido provar o que passou por conta dos protocolos do país, tem que lidar com a violência pelo qual seu corpo passou vendo que isso tudo só valeu para o seu abusador uma parte de sua extensa fortuna.