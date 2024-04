Êxitos do futebol feminino de base

Foto: João Moura/Fortaleza EC e Flickr/CBF Brasil conquistou Sulamericano Sub-17 e Fortaleza tem ido bem no Brasileirão Sub-20.

Se o mês de março ficou marcado com assuntos negativos para o futebol feminino — com desistência do Ceará da Série A2 e a seleção perdendo a Copa Ouro — e para mulheres do meio do esporte bretão — com o desenrolar de tantas condenações de estupro de ex-jogadores —, o mês de abril se inicia com êxitos.



No último domingo, 31, com uma campanha invicta, a seleção brasileira feminina bateu o Paraguai por 5 a 1 no estádio Carfem, no Paraguai, e se sagrou pentacampeã do Sul-Americano sub-17 de maneira invicta. O título com bons números não só resplandeceu o bom futuro da modalidade, mas também garantiu uma vaga ao time comandado por Simone Jatobá para a Copa do Mundo da categoria. A disputa irá ocorrer em outubro, na República Dominicana.

Na quadrangular final do certame continental, a seleção brasileira Sub-17 venceu o Equador, empatou com a Colômbia e triunfou diante do Paraguai. Na artilharia, destacaram-se as jovens Giovanna Waksman e Juju Harris. Ambas as atacantes terminaram a competição dividindo a artilharia do campeonato, com 5 gols. Um dos maiores ativos da SAF do Botafogo no futebol feminino, Giovanna ainda se destacou dando 4 assistências, salientando a importância da aposta na modalidade.

Quando ainda tinha 13 anos, a jovem, de recém 15 anos completados, jogava no Sub-13 masculino do clube do Rio de Janeiro por falta de base da modalidade, e enfrentou muito machismo por parte dos jogadores adversários. Graças a Deus isso nunca a desanimou e, ao que se espera, no futuro, o Brasil irá colher bastante por essa persistência.

Além de Giovanna, quem também se destaca nesse momento no futebol feminino é a equipe sub-20 do Fortaleza. Após cinco jogos do Brasileirão da modalidade, as Leoas contabilizam quatro vitórias e apenas uma derrota. A campanha é semelhante à do Flamengo, que é líder do Grupo C com o mesmo número de pontos e apenas por conta do saldo de gols.

Até aqui, a equipe comandada por Igor Cearense já bateu Sport, Uda-AL, Cefama e Minas Brasília, em triunfos consistentes. O único revés ocorreu diante do Botafogo, em jogo realizado no Nilton Santos. Até aqui, foram 11 gols marcados e cinco tomados. Se ajustar a defesa, elas tendem a surpreender e, apesar de estar em uma chave difícil, se classificarem para a próxima fase da competição, para onde passam os dois melhores de cada chaveamento.