O início de 2024 para o futebol feminino cearense

Foto: João Moura/Fortaleza EC Fortaleza venceu VF4 por 7 a 0 pelo Brasileirão Feminino A2 de 2024.

Aos poucos, o futebol feminino cearense vai despertando para 2024. O Fortaleza segue fazendo uma boa campanha no Brasileirão A2 e, pela terceira rodada do certame, goleou o VF4 — um bom projeto, ainda que modesto — por 7 a 0.

Bea marcou duas vezes, firmando-se entre as artilheiras da competição, com três gols, e as Leoas ainda balançaram as redes com Geicy, Priscila, Letícia, Verena e Isabelle. O bom resultado não só dá confiança para a equipe de Erandir, mas também solidifica o projeto para chegar à fase de mata-mata, em que a equipe tanto tem tropeçado nos últimos anos, com uma melhor confiança.

Em contrapartida, quem teve um final de semana negativo foi o R4, que está fora do Brasileirão Feminino A3 de 2024. No último domingo, 28, a equipe de Juazeiro do Norte foi eliminada pelo União-RN ao ser superada em 1 a 0, no Frasqueirão, em Natal (RN). Apesar de fazer um jogo disputado, o time comandado por Arclebio Soares perdeu por 1 a 0, com gol marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, por Gabriele.

Além dos dois times em campo, o último final de semana também marcou a publicação da fórmula de disputa e dos participantes do Cearense Feminino sub-17. O torneio será dividido em dois grupos regionalizados, na Capital e no Cariri, e os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.

Chama a atenção o número de projetos sociais e associações inscritas, de uma maneira positiva. É importante que o futebol cearense esteja aberto a quem sempre esteve no berço formativo da modalidade no Estado.

Atenção para a Copa do Mundo

Estados Unidos e México retiraram ontem, de maneira oficial, a candidatura conjunta para sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Com isso, as chances do Brasil ser escolhido aumentam exponencialmente, já que o País agora só concorre com a candidatura europeia, composta por Alemanha, Bélgica e Holanda.

Para expandir seu potencial, entretanto, a CBF deve se atentar a pequenos detalhes que podem fazer diferença, como a qualidade dos gramados dos estádios brasileiros de Copa do Mundo. A Arena Castelão foi alvo recentemente da Conmebol, que notificou a entidade sobre a condição do campo do Gigante da Boa Vista, e isso já serve de alerta para que a candidatura brasileira não escape por pequenas grandes coisas.