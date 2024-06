Seleção feminina reúne mais de 64 mil torcedores em amistosos no Nordeste

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Seleção brasileira feminina goleou a Jamaica com estádio cheio na Arena Pernambuco e na Arena das Dunas.

Há quem ainda gaste saliva dizendo que ninguém liga para o futebol feminino e para a seleção brasileira. A afirmativa não poderia ser mais vil e o Nordeste provou isso durante essa semana. Nos dois jogos amistosos diante da Jamaica, o Brasil conseguiu reunir mais de 64 mil torcedores nos jogos disputados na Arena Pernambuco, em Pernambuco, e na Arena das Dunas, na Bahia. Em ambas as partidas, a seleção canarinho comandada por Arthur Elias superou a Jamaica com goleadas.

No primeiro jogo, diante de 33.272 torcedores, Marta e companhia venceram a equipe africana por 4 a 0, com dois gols marcados pela Rainha do futebol e com o placar complementado por Adriana e Swaby (contra). O jogo estabeleceu o novo recorde de público da seleção feminina no Nordeste e o número quase foi batido na noite desta terça-feira, 4.

O novo triunfo diante da Jamaica acabou em 4 a 0, com gols marcados por Jheniffer (2x), Marta e Debinha celebrados por 31.547 pessoas presentes na Arena das Dunas.

Na transmissão, era possível ver pessoas empolgadas, membros de times de base de futebol feminino com placas — como a atleta do Vitória que pedia a camisa de uma das jogadoras brasileiras — e crianças. Era possível ver alegria também, daquelas que muitos torcedores reclamam de não ter mais com a seleção verde e amarela.

Talvez, se procurassem por representatividade brasileira mesmo, e não somente por gênero, encontrariam no futebol feminino. Pois apesar da eliminação precoce na última Copa do Mundo, a perspectiva de futuro hoje é positiva e feliz — isso sem falar no fato de que o próximo Mundial será aqui e esse já é motivo o suficiente para que nossas mulheres busquem cada vez mais por evolução.

E no Nordeste...

É ainda mais felicitante sentir o acolhimento da seleção brasileira feminina no Nordeste. Não somente por ser terra de Marta, que inclusive se emocionou jogando na Arena Pernambuco, mas pela expectativa que se cria em torno desse ambiente. Saber que em breve uma Copa do Mundo será disputada nesse chão é comovente porque antes de tudo já demos o recado para a seleção brasileira: aqui, vocês só terão acolhimento e incentivo, incluindo em Fortaleza, no Ceará.