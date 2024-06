O ótimo primeiro semestre da base do Fortaleza no futebol feminino

Foto: João Moura/Fortaleza EC Fortaleza tem ótimo desempenho em duas competições de base com time feminino no primeiro semestre de 2024.

O primeiro semestre do ano passa e, no lado do futebol feminino cearense, apenas o Fortaleza estava com a agenda cheia nos meses iniciais de 2024 ao disputar o Campeonato Brasileiro sub-20 e o Cearense sub-17. Nas duas competições, até o momento, o Tricolor do Pici tem feito ótimas apresentações.

No torneio nacional, onde disputa classificação para a segunda fase na mesma chave que Fluminense e Flamengo, as Leoas desbancaram as duas equipes cariocas e alcançaram a liderança do Grupo C, com vitórias diante do Sport, do Minas Brasília, do Botafogo, do Cefama e da Uda-AL.

O único revés no torneio até aqui ocorreu na partida de ida diante das Gloriosas, no estádio Nilton Santos. Ao todo, a equipe contabiliza 19 gols marcados no campeonato, com oito vitórias e apenas sete tentos tomados.

Um dos principais destaques do Brasileirão sub-20 é, inclusive, a artilheira do time, Geicy, com nove gols marcados. A jogadora já tinha se destacado anteriormente com a camisa tricolor, onde também atua com o time profissional. A equipe finaliza a primeira parte do torneio no próximo dia 26, às 15 horas, quando enfrenta o Minas Brasília, no Distrito Federal.

No torneio estadual, os números também são bons. Apesar de ainda ser o início do certame, as Leoas já marcaram 12 gols em duas vitórias. Quase metade desses tentos foram feitos por Tainá, que marcou três vezes diante do Ceará e duas vezes contra o Futebol Pela Igualdade (FPI). Ela é a artilheira da competição, com cinco gols feitos.

É de se esperar que esses bons números e boas atuações motive o time principal, que decide a vida no domingo, 23, quando recebe o Uda-AL pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino A2, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Com atuações oscilantes no torneio e 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas em seis jogos, o time ocupa a 4ª colocação da competição, com 9 pontos, sete a menos que o líder 3B-AM.