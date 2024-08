É a hora da verdade!

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol comemoram gol contra a França nas Olimpíadas

O dia decisivo chegou. Logo mais, às 16 horas desta terça-feira, 6, o Brasil irá definir se o ciclo olímpico do futebol feminino será finalizado na busca pelo bronze ou pelo ouro. A equipe comandada por Arthur Elias vai — novamente — enfrentar a Espanha, no estádio Velódrome, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A classificação foi conquistada no suor e na raça. Mas mais importante que esse elementos, o Brasil soube trabalhar dentro do que tinha, das suas próprias limitações. Se na fase de grupos parecia que a equipe não tinha entendido suas próprias barreiras e dificuldades quanto às finalizações, contra a França isso mudou bastante.

A apresentação ainda não foi das mais vistosas ou convincentes, mas, frente a oponentes fortes, jogando contra um estádio — e ouso falar que também contra uma arbitragem —, o Brasil sabia que teria apenas uma chance. Nos primeiros jogos, essas chances mal foram criadas e, quando alcançadas, foram desperdiçadas. Contra as francesas, o enredo foi diferente.

Dentro da pouca chance que tinha, o Brasil assustou mais e, assim, com o acréscimo do destaque de Gabi Portilho e Lorena — que fizeram uma partida brilhante —, a classificação, outrora desacreditada, foi alcançada.

Contra a Espanha, é necessário que esses aprendizados sejam levados para o gramado do Velódrome. Além de ser um time adversário cascudo, atual campeão do mundo, também se trata de uma equipe que soube envolver o Brasil taticamente e psicologicamente. Como superar isso?

A receita deve estar nas mãos de Arthur Elias e da comissão técnica. Destrinchar como uma adversária recente joga não é o maior mistério do mundo. Mas nos resta saber o que ele fará com essa receita. Vai tentar um "básico que funciona" dentro das limitações? Saberemos em poucas horas, mas, de todo modo, a esperança é que a luta só acabe ao apito final e que ela não seja definida apenas pelos percalços brasileiros.

Ainda sobre Olimpíadas

Difícil não falar sobre as medalhas conquistadas por Rebeca Andrade e da grandiosidade em ver uma mulher preta se tornar, entre todos os brasileiros, a maior medalhista olímpica. Sempre me faz pensar em sonhos realizados. Para nós, pessoas de cor e mulheres, muitas vezes os obstáculos nos distancia do que realmente queremos para a nossa vida. Então é sempre um dia feliz quando uma de nós consegue romper um ciclo de injustiças e vencer.

Um nordestino campeão da Série A2

Em meio a um louco ciclo olímpico, a CBF realizou a final da Série A2 do Brasileirão Feminino, entre Bahia e Instituto 3B. O time nordestino acabou levando a melhor e levantando essa taça, provando, por mais uma vez, entre inúmeras neste país, que investir de fato numa modalidade pode dar algum resultado. Recentemente, a equipe esteve, junto ao grupo City, dando maior valor ao elenco feminino, do qual criaram até uma ala do principal CT para as jogadoras.

Que sirva de exemplo para aqueles que seguem achando que um título magicamente vai se materializar só porque "se trata de uma divisão fraca", achando que qualquer tipo de investimento ou planejamento vai dar em acesso ou taça. Não é mais assim que a banda toda no futebol feminino.