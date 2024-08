Fortaleza receberá vistoria da Fifa visando Copa Feminina de 2027 e indica 5 CTs para seleções

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-11-2023: Arena Castelão comemora 50 anos, Governador Elmano de Freitas inaugura nova iluminação e telões. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Nomeada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, Fortaleza irá receber entre os dias 25 de setembro e 11 outubro a vistoria da Fifa visando inspecionar estádios, centros de treinamentos, hotéis e lugares aptos a receber centros de imprensa para o evento.

Conforme apurado pela coluna, uma reunião com a entidade máxima do futebol irá ocorrer no início de setembro. Na ocasião, será explicado com detalhes como será a visita e o que deverá ser exigido de cada local que se candidatou como sede.

Na lista feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está destacado de maneira antecipada que os seguintes critérios devem ser avaliados para a confirmação dos locais: acomodação, gramado do estádio, hospitalidade, operação do estádio, transporte e mobilidade, tecnologia, sustentabilidade, infraestrutura, dentro outros itens. O convite para o evento foi enviado para governos federais, estaduais, municipais, federações, além de administradores dos estádios e dos centros de treinamento indicados.

No caso de Fortaleza, a Arena Castelão está listada como principal estádio para receber aos jogos. Na candidatura confirmada pela Fifa, o Gigante da Boa Vista está apto a receber seis jogos da competição — sendo cinco da fase de grupos e um das oitavas de final — e terá uma capacidade mínima de 24 mil torcedores, com máxima de 57 mil.

A coluna apurou que serão apresentados como locais para centro de treinamentos das seleções as seguintes instalações: CT's de Ceará, Fortaleza, Floresta, Tirol e o estádio Presidente Vargas.

Além das condições do estádio — do gramado até a infraestrutura — e dos centro de treinamentos, a Fifa deverá avaliar ainda as condições de lugares para receber as seleções, os turistas e a imprensa internacional, como redes hoteleiras e centros de eventos.