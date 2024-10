Indo além do óbvio e esperado

Foto: Reprodução/Ceará SC Ceará lança campanha de alusão ao Outubro Rosa.

Marcado como o mês internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, outubro é o período em que o que mais se pode esperar de clubes de futebol é o lançamento de camisetas rosa — cor da campanha —, mas nada além disso. Infelizmente, na maioria dos casos, falta criatividade ou sensibilidade para sair da mesmice e, por esse motivo, é louvável quando um time vai além do óbvio, como fez o Ceará.

No início do mês, o Vovô decidiu presentear as 50 primeiras torcedoras que se dispusessem a doar cabelos com a camisa Outubro Rosa, que seriam destinados à Associação Toque de Vida para a confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer.

Conforme apurado pela coluna, o número estipulado de doações foi alcançado com todo o suporte do clube, que até disponibilizou, mediante agendamento, horário em uma barbearia para as doadoras que quisessem cortar os cabelos.

É importante salientar quando um time enxerga a possibilidade de fazer algo mais do que lucrar. Certamente, a ação agrega mais valor à marca do clube, mas isso se torna secundário quando o mais importante é a felicidade que os cabelos doados irão proporcionar a mulheres em um momento tão sensível da vida como o tratamento contra o câncer.

É uma maneira também de fazer companhia e se fazer presente em um instante em que tantas pacientes se encontram sozinhas. Em 2024, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), é estimado que o Brasil tenha mais de 73 mil novos casos de câncer de mama.

E falando em se fazer presente, no âmbito do futebol feminino, o Fortaleza tem buscado deixar cada vez mais sua marca na modalidade, fortalecendo a base. Na semana em que o time se consagrou campeão do Cearense Sub-17, o clube anunciou a criação do "Leoas do Futuro", projeto que, em parceria com o Governo do Estado do Ceará e a empresa Cegás, buscará beneficiar 150 atletas de até 17 anos, proporcionando a oportunidade de vivenciar o dia a dia no CT Ribamar Bezerra e ter aulas com os profissionais do clube.

Além de ser uma chance de descobrir novos talentos cearenses para o futebol feminino, o "Leoas do Futuro" pode criar um elo ainda maior entre meninas que sonham em um dia se tornar jogadoras e o próprio clube. Um grande acerto do Leão.