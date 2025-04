Jogadora formada pelo Fortaleza entra no top-5 de vendas do futebol feminino brasileiro

Foto: Adriano Fontes/CBF Rebeca Costa, do Fortaleza, é convocada para seleção brasileira feminina Sub-17

O Fortaleza teve o nome vinculado a uma das maiores transferências do futebol feminino brasileiro. A cearense Rebeca Costa, natural de Pindoretama e que defendeu as Leoas entre os anos de 2020 e 2023, até ir para o Cruzeiro, foi vendida pelo clube mineiro, aos 19 anos, para o Houston Dash, dos Estados Unidos, em uma negociação de R$ 1,05 milhão — aproximadamente 170 mil dólares.

A transferência, em valores, só fica atrás de outras quatro vendas do futebol brasileiro: Priscila, do Internacional para o América do México por R$ 2,8 milhões; Tarciane, do Corinthians para o Lyon por R$ 2,59 milhões; Lorena, do Grêmio para o Kansas City Current-EUA por R$ 1,2 milhão; e Aline, da Ferroviária para o North Carolina Courage por R$ 1,08 milhão.

A negociação representa muito para o futebol feminino cearense. Primeiro, em termos de mostrar que temos talentos locais nessa atual geração que podem, sim, florescer. Rebeca, quando ainda estava no Fortaleza, acumulou convocações para as seleções de base. Não foi jogando por um Corinthians, mas por um Fortaleza da Série A2 que ela foi vista a ponto de vestir a Amarelinha e ir com moral para o Cruzeiro.

Segundo, o movimento também mostra como é importante a existência de projetos que vise encontrar mais esses talentos escondidos pelas quadras e rachas da cidade. Há muita jogadora boa — e que pode se tornar cara — em Fortaleza. Elas só precisam ter a oportunidade de serem vistas. Nesse sentido, é positivo que o Fortaleza tenha um projeto como o Leoas do Futuro, que visa justamente encontrar esses tesouros perdidos.

Um projeto como esse pode ser lucrativo para a imagem e o bolso do Fortaleza — já que dinheiro, no futebol e, especialmente no feminino, é justificativa para tudo na boca de alguns dirigentes — como clube formador das atletas. Em termos de imagem, o time que demorou a mostrar frutos na base pode simplesmente florescer em duas modalidades. Em termos financeiros, nem é preciso comentar sobre como isso seria bom com a ascensão do futebol feminino, e especialmente com a chegada da Copa do Mundo Feminina de 2027 ao Brasil.

Que essa venda da Rebeca possa ser porta de entrada para que tudo isso seja visto e revisto. Afinal, só quem teria a ganhar seriam os clubes, e quando é para argumentar que não investem no futebol feminino, eles adoram falar sobre o que lucram ou deixam de lucrar.