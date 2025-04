Finalmente começa o ano do futebol cearense feminino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza superou o Ceará por 3 a 0 na 5ª rodada do Campeonato Cearense de futebol feminino no sábado, 9 de novembro de 2024

A bola finalmente começará a rolar para o futebol feminino cearense. Neste final de semana, o Fortaleza irá estrear na temporada 2025 jogando pelo Brasileirão Feminino A2, diante do Mixto-MT, no estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT).

A partida ocorrerá neste sábado, 19, e será somente o terceiro embate da primeira fase da competição. As Leoas irão, inclusive, abrir as disputas do Grupo B, onde dividem espaço ainda com Ação-MT, JC-AM, Paysandu, Remo, Rio Negro-RR e Vitória.

A equipe tricolor chegará à competição com um time bastante rejuvenescido. Do elenco que disputou o certame nacional em 2024, a grande maioria das atletas que permaneceram foram as da base, mas o Leão passou as duas últimas semanas anunciando contratações. Sete foram os nomes divulgados pelo clube: a goleira Lorrana, a lateral-direita Bruna Sousa, a zagueira Beatriz Teixeira, a volante Andressa Anjos, as meias Luisa Argento e Mayara Farias e a meia-atacante Geovana.

Infelizmente, não saberemos se isso faz parte de uma renovação de ciclo — já que o anterior bateu na trave inúmeras vezes em busca do acesso — ou se só tem a ver com uma contenção de gastos. Como a falta de transparência também chegou ao futebol feminino do Tricolor, começamos a temporada sem saber ao certo quanto foi e será dedicado de investimento ao time das Leoas neste ano.

Alvinegras também em campo

Uma semana depois da estreia do Fortaleza, quem entrará em campo será o Ceará, pelo Brasileirão Série A3. As Alvinegras irão estrear na Terceira Divisão (devido à desistência no ano passado, com vaga conquistada graças ao título estadual) diante do Iape-MA, pelo Grupo A6, no dia 26, às 15 horas, na Cidade Vozão. O time comandado por Erivelton Viana divide espaço na chave com União e C.A.P e chega para o certame com um elenco quase 100% renovado.

As únicas jogadoras dentre as que estiveram na conquista do Campeonato Cearense de 2024 são as atacantes Jady e Kaillany, a volante Natiele e a lateral-esquerda Lana. Afora elas, todas as outras 15 jogadoras relacionadas para a temporada são derivadas de outros times.

Algumas já são velhas conhecidas, pois jogavam no futebol cearense, como as laterais Moana, ex-Fortaleza, e Cosma, ex-R4, mas a maioria chega de diferentes times de diferentes partes do Brasil (indo do Paraná até Alagoas). Nesse panorama, é difícil dizer o que se esperar do time do Vovô, mas uma coisa ficou clara nessa busca de mercado: o Ceará não teve preguiça de ir buscar novas peças. A ver no que isso vai dar.