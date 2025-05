Uma sequência de decisões para o futebol feminino cearense

Foto: Lucas Batista / CAP e João Moura / Fortaleza EC Ceará e Fortaleza saíram de campo sem vitória neste final de semana no futebol feminino.

A temporada mal começou e o clima já é de decisão no futebol cearense feminino. O Ceará, que tomou uma virada no fim de semana passado diante do Atlético-PI, fora de casa, por 3 a 1, disputará já neste sábado, diante do União, vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino A3. A partida será jogada às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.

Após a vitória na primeira rodada, a classificação não foi alcançada de maneira antecipada pelo revés no Piauí. Mesmo marcando com Jojo nos primeiros segundos de embate, o time comandado por Erivelton Viana não se impôs e foi para o intervalo já com uma derrota parcial de 2 a 1 no marcador. Com um golaço, o time piauiense decretou o triunfo em 3 a 1 no segundo tempo.

Vale comentar que, nesse jogo, o mandante Atlético-PI se esforçou para levar o máximo de público que lhe era permitido, já que o embate valia a classificação antecipada. O time fez uma promoção onde a entrada era gratuita mediante a retirada de ingresso (e eles foram esgotados) e com chope liberado até o horário de início da partida. Como era de se esperar, o jogo contou com um bom público que se divertiu não só pelo triunfo, mas porque brindes também foram sorteados. Um golaço da equipe de marketing do time piauiense e, claro, dos patrocinadores que tornaram isso possível.

Também em caráter decisivo, o Fortaleza disputará em duas semanas, no dia 17, vaga pelo Brasileirão Feminino A2. As Leoas irão receber o Vitória, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (RMF), e precisam de uma vitória para se manter entre as primeiras colocadas do Grupo B. Para isso, o time comandado por Erandir terá de suar a camisa. Primeiramente porque enfrentará o líder da chave, que está com 100% de aproveitamento após três rodadas. E diante de um adversário difícil, o time tricolor precisará mostrar muito mais do que o apresentado até aqui — especialmente no empate em 1 a 1 diante do Paysandu-PA.

O Fortaleza enfrentou o Papão com a vantagem de lidar com o time lanterna mas, mesmo tendo a bola em boa parte do jogo, o grupo não conseguiu ter qualquer criatividade para marcar gol. Retrato disso foi que o tento marcado aos 3 minutos do segundo tempo foi de pênalti, e nem deu para comemorar muito, já que a equipe paraense deixou tudo igual no marcador três minutos depois.

E falando em comemorar, entramos no mês em que a comitiva brasileira, em conjunto com a Fifa, deverá anunciar as cidades que irão de fato receber a Copa do Mundo Feminina de 2027. O otimismo está nas alturas em solo alencarino. Eu espero que, na próxima vez que abordar esse assunto, seja para celebrar.