Foto: jansen lucas Detalhe de ilustração de Jansen Lucas para crônica de Isabel Costa

É unanimidade. É uma paixão nacional talvez apenas superada por Marília Mendonça. É a melhor forma de começar o dia. Café da manhã de hotel é uma das instituições mais eficientes que a população brasileira conhece - digo até que a população mundial.

Na realidade, eu gosto bastante da instituição café da manhã no geral. Em casa, no dia a dia, preparo dois ovos mexidos com pouco sal, uma xícara grande de café amargo e uma banana cortada com aveia. Antes de começar o estresse habitual via WhatsApp, lá estou eu sentada com a janela aberta, o jogo americano de tecido bem posto e o meu garfo pronto para a - mini - comilança.

Fico olhando a Igreja do Sagrado Coração de Jesus com o mar de Fortaleza ao fundo. A vida presta? Presta e é muito.

Eu acordo já pensando no café da manhã. Bom, às vezes, abro mão de alguns minutos de sono para realizar o meu pequeno ritual com mais calma. Já durmo pensando "que alegria, amanhã vou tomar café da manhã". Gula? Talvez. Mas é que comida de café da manhã é bom demais. Quando quero uma variação, acrescento pão de queijo, tapioca, cuscuz, bolo, leite quente, achocolatado, chia, castanhas, mel, linhaça. Sempre vai ficando melhor.

Alguém já parou pra pensar na dureza que é acordar e simplesmente não ter o que comer, não saber o que vai comer, não ter hora para alimentação. Nós vivemos, ainda, em um País onde a insegurança alimentar grita na porta de milhares de famílias.

Claro, há um grupo de pessoas que não gostam de café da manhã. Não julgo. Apenas lamento. Meu irmão mais velho faz a primeira refeição ao meio-dia. Antes disso, apenas alguns goles de café preto. Deve ser por isso que o humor dele é péssimo. Mentira, eu julgo sim.

Confesso que nunca fui uma grande fã das comidas de almoço. Assim, não me levem a mal, mas acho um pouco indigesto amassar um prato na hora mais quente do dia. É suor, é sol na moleira. E simplesmente não gosto de arroz, de macarrão e de feijão - que são as bases de um bom almoço brasileiro. Coloco no prato ocasionalmente, passando o garfo para lá e para cá, e ficando restrita à batata inglesa, farofa e frango. Básico e funcional.

Voltando a falar do café da manhã de hotel. Bom, em casa, já é uma paixão. Mas durante uma hospedagem há um sabor diferenciado. O que falar das frutas cortadas? Da variedade de sucos? Dos bolos com cobertura? Já me hospedei em Fortaleza apenas para aproveitar as benesses do café da manhã. Mais recente, descobri que é possível acessar o café de alguns lugares pagando uma taxa única, sem necessidade de ser hóspede. Ai, gente, nessas horas, eu amo o capitalismo e suas armadilhas de consumo.

Nesta última semana, hospedada em São Paulo, fiquei lendo meu jornal enquanto cestas de pãezinhos eram depositadas diante de mim. "A senhora quer mais um croque monsieur? Um iogurte com granola? Uma omelete? Um carrot cake?" Aceitei para não fazer desfeita. Quem é que, em sã consciência, recusa um carrot cake? Quando chegou à mesa, fui descobrir que é um bolo de cenoura.

Espero que vocês, meus leitores, estejam lendo esta crônica enquanto tomam um bom café da manhã.