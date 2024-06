Datafolha e os desafios que se impõem

Foto: Montagem O POVO Capitão Wagner, José Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão e Célio Studart na primeira pesquisa O POVO/Datafolha para Prefeitura de Fortaleza, publicada na quinta, 27

Com a divulgação dos números da primeira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza, contratada pelo O POVO, têm-se o famoso "retrato do momento", que impõe alguns desafios e pressões aos principais pré-candidatos que buscam vaga em um provável segundo turno da disputa.

Largando com vantagem considerável, 33% das intenções de voto, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) precisa atuar para manter o máximo possível desse apoio durante os meses de campanha. A estratégia, inclusive, já começa a ser adotada, tentando convencer o eleitor de que a cidade necessita, sim, de mudança, mas uma mudança responsável, ao mesmo tempo em que ressalta ter autonomia e não precisar de padrinhos políticos que ditem sua atuação, já prevendo o impacto que a influência de nomes como o presidente Lula (PT), o ministro Camilo Santana (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ter na Capital.

O prefeito José Sarto (PDT), que abre o segundo pelotão com 16% da preferência do eleitorado, tem como primeira missão diminuir a rejeição que impede uma melhor performance. Para isso, terá de colar cada vez mais sua imagem aos feitos de uma gestão que, apesar de certo desgaste, é bem avaliada pela população. O horário eleitoral poderia ser uma oportunidade para isso, não fosse o pouco tempo que terá à disposição por conta da saída de partidos importantes da atual base aliada. Resta ao pedetista apostar na força das redes sociais e no próprio fato de ter em mãos uma poderosa máquina pública.

Empatado tecnicamente com Sarto, com 12%, o deputado federal André Fernandes (PL) espera contar com o expressivo apoio da direita alencarina que, atualmente, se encontra dividida. Apoiadores do parlamentar já agem para tirar de Capitão Wagner essa "mina de ouro", disparando aos quatro ventos críticas que antes estavam contidas no submundo da política. Há dúvidas se André conseguirá abalar a candidatura do ex-aliado, cujo capital eleitoral parece estar bem consolidado, principalmente na periferia da cidade.

Evandro Leitão (PT), que venceu recentemente uma disputa interna com a ex-prefeita Luizianne Lins, aparece com 9% das intenções de voto, percentual que não pode ser desprezado, mas ainda longe do necessário. Um ponto positivo é que o presidente da Assembleia Legislativa já aparece com 3% na pesquisa espontânea - os adversários à sua frente estão com 6% -, sendo que outros 2% revelaram preferência pelo "candidato do PT". Ou seja, com um partido bem avaliado e o peso de figuras importantes da sigla, a tendência é um crescimento que embole ainda mais a situação.

Para o deputado federal Célio Studart, que também conquistou boa pontuação - 8% -, cabe a tarefa de convencer o PSD - que já tem negociações avançadas para firmar aliança com Evandro - a lançar candidatura própria. Não parece ser o cenário mais provável, mas ao menos a sigla tem um argumento bem forte na briga com o PSB pela vaga de vice da chapa encabeçada pelo PT. Queda de braço que deve esquentar os ânimos da política local nos próximos dias.