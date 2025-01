Os recados de Evandro na largada do mandato

Em 17 dias no cargo de prefeito de Fortaleza, o ex-deputado estadual Evandro Leitão (PT) tenta fazer uma estreia de grande impacto, com iniciativas importantes que dão as diretrizes de como devem ser esses quatros anos de mandato: corte no próprio salário e de todos os secretários, extinção da Taxa do Lixo, alertas aos gestores das Regionais para que ninguém fique dentro de gabinete, visita a obras e bairros da cidade com graves problemas estruturais.

Desta forma, o petista parece já começar seguindo à risca uma orientação dada pelo senador Cid Gomes (PSB) lá atrás, em 2023, quando ainda se discutia os nomes que poderiam disputar o comando da Capital e a candidatura à reeleição do então prefeito José Sarto (PDT) era colocada em xeque. "Prefeito tem que trabalhar e parecer que está trabalhando", disse o ex-governador em entrevista ao podcast As Cunhãs. Conselho que embutiu também uma crítica ao, à época, correligionário e chefe do executivo municipal, apontado como alguém sem presença marcante no cotidiano da cidade.

"Se estiver bem, vão lhe botar em um andor para você ser candidato. Se não estiver, pode ter certeza que passam um trator em cima dele, arrumam outro candidato e pronto", continuou Cid em tom profético.

Ou seja, Evandro sabe bem o que pode acontecer caso decida mostrar serviço apenas na reta final do governo. Tem que suar a camisa desde cedo e mostrar tudo isso dentro de uma estratégia de comunicação alinhada com os novos tempos de cliques, curtidas e compartilhamentos.

Não à toa, logo no terceiro dia útil de gestão, o petista publicou um vídeo saindo quase de madrugada do Palácio do Bispo, se despedindo de uma solitária guarda municipal responsável pela segurança do local naquele horário.

Em relação ao pacote de corte de gastos, uma das medidas de Evandro que mais chama atenção é a redução dos subsídios de toda a cúpula administrativa. Lógico que o efeito nas finanças públicas não será estupendo, mas conta muito em termos simbólicos, numa mensagem à população de "sacrifício coletivo" em nome de um bem maior.

Para a opinião pública, o peso da decisão é positivo, principalmente dentro de setores sociais mais à direita que associam o PT à gastança e irresponsabilidade fiscal. Ou seja, o prefeito olha também para a importante fatia do eleitorado que não votou nele e tem como uma das principais bandeiras o chamado "choque de gestão".

Evandro tem consciência que sempre terá em seu encalço o deputado federal André Fernandes (PL), que perdeu a eleição para a Prefeitura de Fortaleza por uma diferença de apenas 10,8 mil votos. Capital político de extrema relevância e que não permite ao petista cometer erros que comprometam a estabilidade governamental ou ameacem futuros projetos de poder. É um bom começo para um grupo diante ainda de tantos desafios, como implementar programas e intervenções que façam a real diferença em uma cidade tão complexa, desigual e dinâmica como a nossa.