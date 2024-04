Caminhos do Ceará: Mestre Tarcísio faz a Renovação dia 1º de maio

Vai ter festa em Juazeiro do Norte. O Reisado São Miguel Arcanjo faz aniversário nos últimos dias de abril. Há poucos anos, o Sagrado Coração de Jesus foi entronizado na sede do grupo, no bairro João Cabral e, a cada primeiro de maio, renova-se o ato de entrega do lugar e o que nele vive a quem ali reina.

A prática de elevar ao trono o Sagrado Coração se fez tão parte do Cariri cearense como as águas das fontes da cheia de poros Chapada do Araripe. Das forças da natureza ali manifesta, a Chapada reina no desenho da paisagem. E nos olha. Ela filtra a chuva que, nascida do chão, cai das nuvens.

Conta-se a devoção ao Sagrado Coração surgindo a partir da mística Margarida Maria Alacoque, que viveu na Europa entre 1647-1690. Como a juazeirense Maria de Araújo, a beata cujo milagre da hóstia transformada em sangue é um marco na invenção da cidade, Alacoque tinha visões. O Sagrado encarnado, manifestando-se no trono possível do humano, o próprio corpo.

A Igreja Católica a reconhece como Santa (a nascida na França, não a sertaneja). E no século 19 institui o culto ao Sagrado Coração como um modo de expansão do catolicismo ortodoxo. Juazeiro, que tem um evangelho próprio, segundo a Nação Romeira, fez chover bonito na orientação oficial. Tem gosto de fartura, que só tem graça com partilha, a celebração de entronizar e renovar. "Eu vim para que todos tenham vida", diz Jesus na Bíblia.

Que todos tenham vida em abundância acende o menino brincante em Tarcísio Mendes da Silva, 56 anos. Neto e filho de carpinteiro, ele começou criança no Reisado São Sebastião no bairro Romeirão, onde a família de Santa Helena, na Paraíba, passou a morar.

O avô havia vindo antes, por devoção ao Padrinho, Padre Cícero. O pai veio para trabalhar como pedreiro nas obras da Matriz e do mercado, incendiado em 1974. "Meu pais sempre fizeram a reza dos Santos", diz Tarcísio, sobre a Renovação na casa de Maria e Miguel José, a cada 27 de setembro, dia de Cosme e Damião.

Mestre Tarcísio homenageia também seu pai ao batizar o reisado. Auto do ciclo natalino, o reisado louva o Deus Menino que acaba de nascer. A Folia de Reis, a cada 6 de janeiro, é a festa da Epifania, a revelação. Os três Reis, que visitam o filho de Maria e José, vão expandir a boa nova.

Se você estiver em Juazeiro na data-marco da luta das gentes trabalhadoras por decente condição de vida, tome o rumo da rua Odilio Figueiredo, 601. A Renovação na casa-terreiro São Miguel é das mais bonitas. Nunca vi. O rezador é Francisco. O reisado brinca. Come-se, bebe-se. O professor Renato Dantas já viu com Banda Cabaçal abrindo a noite. E me fala sobre. Escuto e bebo na fonte encantada que se revela quando vejo Mestre Tarcísio dançar.

O Reisado São Miguel revelou o menino que nasceu para ser grande. Digo para o Mestre Tarcísio que, dançando, ele parece três vezes maior, uma força da natureza. Ele ri: "me dizem isso". "Quando a gente se traja, já se transforma. Não é mais Tarcísio... Um guia de Deus vem para ajudar a gente".

Outro dia, eu o vi "botar" o Jaraguá. Eu o vi sair de cena, retirar o manto e a coroa de Rei, o peitoral e a espada. E ajustar o cordão da engrenagem que faz o bicho de bico longo brincar de caçar cutucar morder quem está ao redor. Vestiu a coberta da cabeça aos pés, tornando-se um corpo fluido, a bem dizer água. Voltou à cena traquino, dobrando-se sobre si, raspando no chão o bico no alto da cabeça, mais solto do que os cachos de fitas no figurino dos brincantes. Imaginei o faiscar dos olhos do seu mestre de reisado, Sebastião Cosmo (1940-2010). As reinações de um Mestre nos fazem nascer de novo.