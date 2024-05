Os livros e a vida da gente

E a avó, tão fina quanto firme, sentava o menino danado na cadeira suspensa no armador. Era um castigo comum. A criança nos altos da parede, a cadeira maior que ela, perninhas penduradas, a distância até o chão várias vezes o seu tamanho, o manejo de si talvez cheio de cuidado e medo para não rolar abismo abaixo.

Ouvi a avó contar durante o almoço preparado por ela, cada prato com um cheiro sabor textura temperatura que dava vontade de nascer arroz e morrer baião-de-dois ali, naquelas panelas parque-de-diversão e seu labirinto de espelhos. Passava-se de uma para a outra sem parar para a auto-apreciação, nossos rostos nelas surgindo e se desfazendo a cada movimento das mãos se servindo.

A mesa redonda do almoço deixava mais agudo qualquer olhar sobre si e o mundo lançado da cadeira de linhas retas, outrora presa tão perto do teto que fazia duvidar do seu destino de cadeira, que nos sustenta acima do chão, mas sempre fiel a ele. Tirar o chão de alguém. Ficar sem chão.

Senhora bordadeira, a avó tem saber de ourives. As manualidades, sabemos, são artes da ourivesaria. O neto nos mostra as relíquias, desde o tecido ao efeito do que a avó é capaz de fazer com linha e agulha. As joias não nascem para conferir sentido aos cofres. Carecem todas de exibição, uso, só guardadas na alegria de serem salvas pela rua. Um carnalvazinho no jardim dos olhos.

Na volta para casa, dei com um livro que dizia da usança da cadeira nos altos para sustar crianças imparáveis. Literatura. Enviei mensagem para o neto na hora, mas não fiz foto da página ou da capa e o livro se foi no vapor da panela ao fogo que é a memória, do cru ao cozimento em durações variadas.

Cora Coralina escreve sobre um castigo, pensamos Brasil Colônia, o da criatura levar feito colar, noite e dia, dia e noite, um pedaço da louça por ela quebrada. Amarração caseira com cordão. O que lhe obriga uma perversa vigilância, quase impossível durante o sono. No caso de Goiás narrado por Cora, inútil lição. A vida quase sempre por um fio.

Levantei para pegar o livro da poeta (cujo dicionário tinha marcas dos usos na cozinha, Cora e a feitura dos doces). Os livros dela estão lá, mas a história da menina e o caquinho de louça sumiu. Queria dizer para você o título, a editora, um modo de 'dar o endereço', dizer o rumo, facilitar a busca e o achado, em caso de interesse. Uso de criaturas leitoras que acho cada vez mais bonito. Assim um gesto necessário em tempos de tanta dispersão sem semeadura.

Veio do Cedro a história do menino suspenso. Contada à mesa, entre espanto e riso. Avó e o menino anos depois, gente grande, tecendo juntos com quem ouvia.

Ler é escutar.