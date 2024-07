caminhos do ceará: Ler, bordar e fazer renda

A linha mestra é a vida. A leitora Virginia Fukuda aprende a bordar ainda criança, como a maioria das mulheres rendeiras nos dizem da iniciação na renda. Assim me contaram labirinteiras de Canoa Quebrada. Escuto a voz delas ao escrever: Aldízia Pereira dos Santos, a Babai, Maria Carmélia da Rocha Santos, Maria Leonor dos Santos Freire. Na literatura, encontramos a descrição da renda como um bordado que foi se adelgaçando. O labirinto é uma renda bordada ou um bordado rendado? Renda é desenho no vazio. Bordado, composição em um tecido pré-existente.

Fukuda lê e borda, ensina a bordar, borda leituras nas quais se aplica. Fez-se um relicário de linhas tecidas. Uma vez finalizado, cada bordado voa, feito pássaro a deixar o ninho. Voa no sentido de autonomia em relação à fonte. De família de origem japonesa, vem viver em Fortaleza. Conta em uma blusa, através do bordado, sua relação com a cidade, um mapa com sotaque próprio de lugares-acontecimentos. Bordou quando dos seus 40 anos como moradora da cidade outrora cheia de mãos rendeiras, não só no Mucuripe.

Ela bordou um roteiro de viagem com a filha e netos, de São Paulo a Minas. E músicos e músicas (Alberto Nepomuceno, chorinho e jazz), bordou livros vistos em exposições de arte têxtil, bordou a partir da leitura deles: Clarice, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, dentre outras autorias, como participante do Iluminuras, projeto de extensão da UFC de iniciativa da professora-bordadeira Neuma Cavalcante. A leitura como experiência física, acontecendo no corpo, e prática artística.

Acervos de renda no Ceará nos dizem da produção de iluminuras por mãos, em sua maioria, anônimas e de mulheres. Cada peça, e o conjunto delas, afirma a leitura do mundo, de mundos, como uma prática de invenção no cotidiano, cotidiana. Cito as coleções de rendas que a UFC guarda na Casa de José de Alencar.

A nomenclatura dos pontos, trazendo, por exemplo, a diversidade da flora e da fauna, um enlace outro no nosso vocabulário; a criação de ferramentas, no caso dos bilros, usados na renda de almofada, feitos em marfim, diferentes madeiras, coquinhos e sementes, com desenhos de formas também variados; o uso de matérias vegetais tornadas linhas, como o algodão ou a bananeira, ou alfinetes feitos de espinhos de cactos; a montagem de redes, como as de pesca, para a feitura da renda do tipo filé, feita com agulha, como o labirinto; criação, reuso, transformação, elaboração de leituras da natureza. Reciclar é milenar.

Como os livros, com uma longa história de invenção do objeto incluindo inscrições em tabuinhas de madeira, argila, barro, as rendas, os bordados e as criaturas leitoras são frutos da terra e do trabalho. Vi no instagram da Cerâmica Alpendre, do artista Túlio Paracampos, um prato antigo tornado peça de museu com uma inscrição que diz isso, algo como você e eu somos terra. A mucunã olho-de-boi e a macaúba no mercado (vi no central de Juazeiro do Norte), usadas para benzer, curar, comer, viram cabeça de bilro.

Sem água, ar, árvore, solo não haveria o jornal que você lê agora, no papel ou na tela. Fica mais bonita a alegria serena, sutil, um contentamento incorporado, da Virgínia Fukuda reconhecendo a mãe como grande bordadeira e leitora. O que podemos aprender com mulheres rendeiras, além do fazer renda? Fukuda, borda as rendeiras. O nome delas.