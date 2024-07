Caminhos do CearáLabirinto das rendas

O que podemos aprender com mulheres rendeiras? Na aula inaugural da especialização em Cultura e Meio Ambiente do IFPe, em Recife, antes da pandemia, nossa fala se entrelaçava com outras, sobre saberes e práticas aplicadas de conhecimentos. O encontro se desdobrou em percursos na sala de aula que é o mundo, como as visitas às casas-ateliês da Tracunhaém feita a mão, moldada no barro, com o fogo de forno tão aceso e cotidiano, a queimar, a fazer arder argila, água e ar. E a parada em Bezerros, uma iniciação ao memorial do xilógrafo J. Borges, casa, oficina, espaço expositivo, loja.

No IFPe, falei sobre meu encontro com labirinteiras de Canoa Quebrada, as do fazer a renda bordada ou o bordado rendando de nome labirinto, do meu espanto renovado a cada visita à Casa de José de Alencar, em Fortaleza, atraída pelas coleções de renda ali guardadas. Linhas para desenhar melhor nossas perguntas. Com livros e xilos, esculturas, pinturas, fotografias (álbuns domésticos de viagem, caixas e envelopes com fotos de família, registros de profissionais), a vontade de escutar as rendeiras era um convite ao labirinto das rendas. Digo rendas e rendeiras, acervos do mundo no Ceará.

Mulheres estão em todas as frentes da vida Tremembé. São lideranças desde as primeiras manifestações reivindicando afirmação como povo indígena, o que no Ceará começa a ganhar visibilidade na década de 1980. Até os dias atuais, com a assinatura, em março de 2023, da homologação da terra como direito garantido pela Constituição de 1988, as mulheres são lideranças na Barra do Mundaú, em Itapipoca.

O Movimento Cunhã Porã pauta as chamadas questões de gênero. Mulheres fortalecem práticas ancestrais de relação com o sagrado. Dirigem a Escola Indígena Brolhos da Terra. Junto ao Conselho Tremembé, cuidam da organização da vida do e no território, com atuações para além dele.

Do alimento à medicina, da política à educação, a complexidade do dia-a-dia passa também pelo ofício de fazer as rendas de almofada. Rendeiras Tremembé, ô vontade de percorrer as quatro aldeias ouvindo cada uma de vocês. E voltar à Canoa, e percorrer ruas e becos escutando labirinteiras.

Adriana Tremembé e Herbene Rosa Tremembé são as lideranças reconhecidas dentro e fora do território. Aprenderam a fazer renda ainda criança. Tornaram-se professoras da escola pública do lugar. Adriana é guardiã de práticas da encantaria. Herbene, da casa-sede da Festa da Farinhada. Têm, incorporados, os ciclos de vida-morte-vida da natureza, vividos na produção do alimento, da cura e do cuidado pessoal, da casa, do território. Como a rendeira e rezadeira octogenária Maria Pedro dos Santos, mantém vivos conhecimentos que nos antecedem e nos ultrapassam. Acompanhei Adriana na cozinha comunitária, antes da inauguração da casa de cura, na feitura de batiputá, usado para alimentar e sarar.

São guardiãs dos enlaces e cruzamentos que desenham futuros, como o trocar de bilros desenha a renda. Um dos sons do território, o do manuseio dos bilros na feitura da renda de almofada, é leitura da natureza. Quando encontrar uma rendeira, escute-a. O mundo vive dando resposta. O que demora é o tempo das perguntas, li em algum ponto da renda de José Saramago.