Outubro Rosa: Nossos pets também podem ter câncer de mama

Foto: Reprodução/ Sibi Mathew/ Pexels Pets também podem contrair câncer de mama

Assim como as mulheres, cadelas e gatas também podem ter câncer de mama. Esta inclusive é umas das neoplasias mais comum de serem observadas nessas fêmeas. E não somente as fêmeas, machos também podem desenvolver tumores nas mamas, porém é uma condição bem rara.

A boa notícia é que possível prevenir o câncer de mama de uma forma bem simples nos pets: com a castração! Estudos mostram que a castração precoce pode ajudar a reduzir as chances de câncer de mama em até 99% se a paciente for castrada antes do primeiro cio e em 92% se castrada entre o primeiro e o segundo cio.

Então sim, é preciso um pouco de pressa em realizar o procedimento, para que a castração possa ter esse efeito protetivo. Do terceiro cio em diante, o procedimento tem cada vez menos efeito protetor. Mas vale ressaltar que a castração, não é somente uma aliada na prevenção de tumores de mama, é também o método mais eficiente para eliminar os riscos de problemas uterinos e ovarianos, bem como gestações indesejadas pelos tutores.



Além da exposição aos hormônios reprodutivos durante o cio, outros fatores podem contribuir para incidência de tumores de mama, como a própria genética da fêmea, a obesidade e a utilização de hormônios sintéticos como “anticoncepcionais injetáveis”.



Alguns mitos acerca dos tumores de mama e demais afeções reprodutivas também precisam ser esclarecidos como, por exemplo, que “cadelas e gatas precisam cruzar ou ter pelo menos uma ninhada de filhotes para que não fiquem doentes”.

Isso não é verdade! Não existem evidências científicas que mostram que cruzar ou ter filhotes traz benefícios a saúde do pet. Ao contrário disso, sabemos que quanto mais vezes uma cadela ou gata entra no cio, mais chances ela tem de adquirir problemas nas mamas e no útero.



Para diagnosticar tumores de mamas em pets, é preciso uma avaliação clínica com médico veterinário, além de exames complementares, como a analises das células encontradas em possíveis tumores, exames de imagem que podem detectar a presença de tumores em mais órgãos do corpo, além do exame histopatológico (que é tipo uma biopsia) após cirurgia de remoção.

Mas em casa, assim como é recomendado o autoexame em mulheres, também é de extrema importância que seja feita a palpação regular das mamas em cadelas e gatas. Essa palpação deve começar desde a região mais próxima ao pescoço até após o ultimo par de mamas lá na porção final da barriguinha, sempre de forma bastante gentil e cuidadosa.



Uma vez detectada a presença do tumor de mama e atestado sua malignidade, é possível fazer o tratamento com boas chances de cura. Na maioria dos casos, é feita a remoção cirúrgica dos tumores, mas é imprescindível que juntamente com um Médico Veterinário Oncologista, seja avaliado também a necessidade de remoção das demais cadeias mamárias, mesmo que não acometidas por tumores, assim como a utilização de quimio e radioterapias.



O outubro Rosa Pet, além de muito importante para conscientização a cerca da prevenção de tumores mamas, é também um momento muito oportuno para falarmos mais sobre a saúde reprodutiva de nossos pets. Fica de olho aqui na coluna, que esse mês ainda vamos falar um pouco mais sobre esse tema. E procure sempre um médico veterinário para esclarecer suas duvidas sobre castração e reprodução!