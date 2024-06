Moro reage: "O problema seria se eu fosse comparado ao Lula"

Foto: AURÉLIO ALVES SENADOR Sergio Moro

Durante a entrevista dada à CBN na manhã desta terça-feira, 18, o presidente Lula fez um paralelo entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o senador e ex-juiz Sérgio Moro. “Quando ele [Campos Neto] se lança para um cargo, eu fico me perguntando: nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça com o rabo preso a compromissos políticos?”, comparou o petista.

Procurado pela coluna, Sérgio Moro respondeu. “Eu tuitei sobre isso, inclusive”, disse o senador no corredor das comissões do Senado. No post, Moro diz que “Lula, ao atacar sem razão o Bacen e Campos Neto, quer levantar nuvem de fumaça sobre a incompetência de seu governo na economia. É a mesma técnica que usou contra mim: quando me atacava, queria esconder a corrupção de seus governos e da Petrobras”, avaliou.

No bate-papo, o senador foi além. Primeiro, ele elogiou Campos Neto. “É um presidente do Banco Central extremamente competente, com reconhecimento não só nacional, mas também internacional”, afirmou. Ao ser questionado se ficou, então, lisonjeado com a comparação, Moro disparou. “Vamos dizer que não vejo problema em ser comparado ao Campos Neto. O problema seria se eu fosse comparado ao Lula. Aí sim seria ruim”, concluiu.