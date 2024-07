Pacheco dá guinada à esquerda

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Luiz Gastão (PSD)

A relação entre o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente Lula nunca foi ruim, mas se tornou ainda mais próxima na última semana. Em entrevistas a duas rádios de Minas Gerais, Lula classificou Pacheco como a maior liderança política do estado, atualmente. "Eu considero o Pacheco a mais importante personalidade de Minas Gerais. Uma pessoa pública, jovem e extremamente competente. Ele pode ser governador, senador… Ele é o presidente do Senado e pode ser o que quiser", pontuou o presidente.

No horizonte de Rodrigo Pacheco está o governo de Minas Gerais em 2026, mas pode até fazer uma escala na Esplanada dos Ministérios. Como se tornou um aliado de primeira ordem do governo e tem facilitado a vida de Lula no Senado, Pacheco é nome natural para ocupar um ministério. Além disso, sair da Presidência do Congresso e voltar a ser um 'simples' senador não ajuda na campanha para 2026.

A parte dele está sendo feita, também, publicamente: ele devolveu os elogios ao presidente Lula. "Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras de um líder político que defende o combate à fome, à desigualdade e a oportunidade a todos deste país. E um presidente que, sobretudo, valoriza demais a democracia", disse Pacheco.

No dia anterior, Pacheco partiu para cima do bolsonarismo ao criticar parlamentares que fazem discurso de ódio nas redes sociais e atuam por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. "Não podemos permitir que o Brasil vire palco de agressões. Inclusive políticos que ficam o tempo inteiro nas redes sociais. Saia e vá trabalhar!". É o presidente do Senado deixando claro que a aproximação virou, praticamente, companheirismo.

Seis cearenses entre os Cabeças do Congresso Nacional

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) divulgou a lista dos 'Cabeças' do Congresso Nacional. Basicamente, a publicação elenca os 100 parlamentares mais influentes nas duas casas. Estão no levantamento os deputados André Figueiredo (PDT), Danilo Forte (União), Eduardo Bismarck (PDT), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Luiz Gastão (PSD - foto). Gastão, aliás, aparece pela primeira vez na lista.

Mais três deputados em ascensão

O DIAP também listou os 50 deputados e senadores em 'ascensão' este ano. Estes são cotados para, em breve, fazer parte dos 'Cabeças'. Fazem parte da segunda listagem os deputados Domingos Neto (PSD), Luizianne Lins (PT) e Mauro Benevides Filho (PDT), que também apareceu pela primeira vez na publicação.

Sem senadores cearenses

Cid Gomes (PSB), Eduardo Girão (Novo) e Augusta Brito/Janaína Farias (PT) não apareceram no levantamento. Cid perdeu espaço de decisão e influência no Senado Federal com a troca de partido. No PDT, ele era líder e fazia parte do colegiado que toma as principais decisões na casa. Há a possibilidade dele voltar a assumir o cargo no ano que vem, em substituição a Jorge Kajuru. Girão é líder do Novo, mas é o único do partido na Casa Alta: ou seja, lidera a si mesmo. Augusta Brito e Janaína Farias, suplentes, não ficaram o período inteiro de análise com o mandato por conta da licença da primeira