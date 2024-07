Governadores do Nordeste comparecem em peso e reforçam apoio a Lula

Foto: Claudio Kbene/PR; RICARDO STUCKERT Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Às vésperas das eleições municipais, atos políticos com aliados são cada vez mais municipais e menos nacionais. O Congresso Nacional já se prepara para um segundo semestre esvaziado, mas o Palácio do Planalto ainda quer colher os frutos do aumento da popularidade do presidente Lula. Porém, a estratégia não tem saído como o planejamento.

Na última sexta-feira, Lula convocou todos os governadores para comparecerem ao anúncio da nova etapa do PAC Seleções, modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento que reforça o pacto federativo: é pelo ela que o Governo Federal atende às demandas de estados e municípios. Dos 27 governadores convidados, apenas oito compareceram. Seis deles eram nordestinos: Jerônimo Rodrigues (BA), Raquel Lyra (PE), Elmano de Freitas (CE), João Azevêdo (PB), Rafael Fonteles (PI) e Fábio Mitidieri (SE).

Cenário bem diferente do início do ano, por exemplo, quando em evento do Ministério da Educação sobre alfabetização na idade certa, o Planalto recebe nomes como Ronaldo Caiado, Cláudio Castro e Eduardo Riedel, todos bolsonaristas. A ausência foi alvo de reclamações de Lula.

"Todas as vezes que eu viajo para um estado, eu convoco o governador, porque eu quero que ele vá, quero que ele fale, que ele diga o que ele tem que dizer para o povo de lá. Alguns não têm comparecido. Possivelmente, pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o estado que ele gostava, só viajava para amigos, e não dava importância para quem pensava diferente dele", afirmou Lula.

O distanciamento, porém, se dá por estratégia política. Governadores mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro não querem aparecer do lado de Lula a poucos meses das eleições municipais. No Nordeste, contudo, é diferente. Lula atrai votos na região e a grande maioria dos governadores está em partidos aliados ao presidente. O momento agora é de paciência, mas Lula não parece muito afeito a esperar. Muito porque as eleições de 2026 dependem de 2024.

SENADOR Cid Gomes: "Vamos tentar melhorar esse processo de descarbonização" Crédito: Roque de Sá/Agência Senado



Cid quer aperfeiçoar lei do hidrogênio verde

O projeto de Lei que trata sobre a regulamentação do hidrogênio de baixo carbono foi aprovado na Câmara e no Senado, mas a discussão segue. Para o senador Cid Gomes, o debate sobre o tema vai voltar à tona quando da produção da matéria em larga escala no Brasil. "Nós vamos sempre buscar aperfeiçoamentos. Quando isso estiver em vigor, nós vamos tentar melhorar esse processo de descarbonização, que, no modelo que está, não caminha bem", comentou.

É por isso que Cid não ficou abalado com a votação do texto no Senado Federal. Apesar da briga com o líder do governo, senador Jaques Wagner, e da falta de cumprimento de acordo do relator do PL, Otto Alencar, o cearense afirmou que as discussões fora do microfone precisam se manter silenciosas.

"Tem coisas de bastidores que precisam ficar nos bastidores. Você pode fazer sua investigação, mas, para mim, os bastidores não podem ser públicos. Tive discussões informais, mas o meu discurso é um só: este projeto é extraordinário para o Brasil", pediu o senador.

Desta vez, senador, não vai dar pra atender, não.