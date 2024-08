Se Camilo é Simone Biles, Lula e Ciro seriam quem?

Foto: Angelo Miguel/ Divulgação MEC MINISTRO Camilo Santana

A comitiva presidencial estava em São Gonçalo do Amarante quando Renan Filho, ministro dos Transportes, lançou a comparação: para ele, Camilo Santana foi uma espécie de Simone Biles eleitoral. Durante o anúncio de investimentos em infraestrutura e em hidrogênio verde no Ceará, Renan lembrou que pretendia ser o governador mais votado do Nordeste em 2018, posto que foi ocupado por Camilo.

"Lembro que eu estava com um desempenho grande na minha eleição e pensei 'vou ser o governador mais votado do Nordeste, isso para mim vai ser uma honra'. E eu e Camilo estávamos empatados nas pesquisas. Quando abriu as urnas, Camilo foi o governador mais votado do Nordeste e do Brasil. Eu nunca esqueci isso. Já que estamos em tempos de Olimpíadas, ser segundo colocado contra o Camilo é, mais ou menos, o que viveu nossa brasileira Rebeca Andrade concorrendo com Simone Biles. Então, eu me sinto honrado", disse Renan, arrancando risos da plateia e dos convidados.

Entendi a brincadeira como um desafio. Este humilde colunista foi um esportista frustrado e é um apaixonado por Jogos Olímpicos. Não dá para deixar essa bola quicando e não chutar, né?!

Comparando números, Camilo, realmente, foi medalha de ouro nas últimas duas eleições. Em 2018, concorrendo ao cargo de governador, foi o mais votado do Brasil e alcançou os 79% dos votos. Renan Filho foi medalha de prata, com 77%, e Rui Costa fechou o pódio, ao alcançar 75% dos votos válidos. Em 22, mais uma votação acachapante do atual ministro da Educação. Sem precisar dar sequer um duplo twist carpado, Camilo foi eleito como o senador mais votado, proporcionalmente, em todo o país, com quase 67% das indicações. Flávio Dino convenceu 62% dos eleitores e Tereza Cristina garantiu o bronze, com 60%.

Dá para concordar com Renan Filho: Camilo está na história eleitoral brasileira, mas não é o único. O panteão político tem lugares reservados a outras autoridades históricas.

Lula é Phelps; FHC é Bolt; e Bolsonaro é Lavillenie

É inegável que Luiz Inácio Lula da Silva é o maior político brasileiro. Único a ser eleito presidente três vezes, ele deve ser comparado ao maior medalhista olímpico: o americano Michael Phelps. Fernando Henrique Cardoso nunca perdeu uma corrida eleitoral, tal qual Usain Bolt, que sempre foi ouro quando disputou os 100m e os 200m. Outra coincidência entre os dois é que ambos não conseguiram passar o bastão. Depois deles, PSDB e Jamaica falharam em emplacar sucessores.

Já a trajetória de Jair Bolsonaro se assemelha ao caminho traçado pelo saltador francês Renaud Lavillenie. Ouro no Salto com Vara em Londres 2012, Lavillenie era o favorito no Rio, em 2016, e chegou até a comemorar a vitória antes da hora. Depois de ser superado pelo brasileiro Thiago Braz, Lavillenie reclamou do público e da prova antes de chorar. No pódio, o francês foi incapaz de cumprimentar o campeão.

E o Ciro?

Confesso que demorei a achar um paralelo olímpico para o ex-presidenciável Ciro Gomes. Talvez, a melhor comparação seja com as seleções brasileiras de futebol e de vôlei masculino: já foram muito vitoriosas e queridas, idas dos brasileiros, mas, hoje, não conseguem bons resultados, sofrem rejeição de parte da população e flertam com o bolsonarismo.