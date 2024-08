Escolhida 9ª melhor senadora do Brasil, Janaína dispara contra Ciro: "Faltava direto"

Foto: BEATRIZ BOBLITZ Janaína Farias, suplente de senadora e candidata a prefeita de Crateús

Pausa de um dia na campanha à prefeitura de Crateús para um pulo em Brasília. Janaína Farias (PT) fez um bate-e-volta na Capital Federal para participar do prêmio Congresso em Foco, que valoriza os melhores parlamentares do ano. Janaína não é mais senadora — foi parlamentar por apenas 4 meses - mas foi reconhecida pelo público e pelos jornalistas que cobrem o Senado. Ela foi eleita a 9ª melhor senadora do país e figurou entre os 5 primeiros do Nordeste, com mais de 16 mil votos.

“É uma honra! São 81 senadores, 27 do Nordeste e eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Nomes fortes como os de Daniela Ribeiro e Efraim Filho não tiveram a votação que eu tive”, afirmou a, agora, candidata a prefeita.

O prêmio se deu pois Janaína fez 4 meses de destaque na Casa Alta. Na verdade, foram 104 dias, já que o recesso parlamentar entrou na conta final. Nesse período, ela apresentou 19 projetos de lei, relatou 12 textos, entre comissões e plenário, e não teve nenhuma ausência. Os números se contrapõem a Ciro Gomes, que criticou a presença dela no Senado. Enquanto foi deputado federal, Ciro não apresentou nenhum projeto de lei e faltou a 45% do mandato: dos 412 dias com sessões legislativas, foram 147 ausências justificadas e 41 sem qualquer explicação.

“É só comparar o que ele fez nos 4 anos de Congresso com os meus 4 meses. Eu trabalhava de segunda a sexta, apresentei 19 projetos de lei e vários textos relatados. Essa pessoa que me criticou, que me ofendeu, faltava direto. Eu sou uma pessoa muito determinada, com 22 anos de vida pública e provei que mereço respeito”, afirmou.

Augusta Brito é a sexta melhor senadora

Ainda pelo Senado, Augusta Brito foi além e garantiu reconhecimento em dois prêmios: foi a terceira melhor senadora do Nordeste e 6ª melhor do Brasil. Ao todo, Augusta recebeu mais de 20 mil votos. É a segunda vez consecutiva que Augusta está entre os 10 melhores senadores do país.

Idilvan Alencar e Mauro Filho são destaques na Câmara

Os deputados do PDT (ainda?) Idilvan Alencar e Mauro Filho foram premiados pelo juri especializado. Idilvan foi o campeão da categoria Cidades Inteligentes e fez um discurso emocionante. “Esse prêmio é para a minha irmã, que faleceu recentemente, há dois meses. Era a maior fã que eu tinha e isso me incentiva a fazer mais pelo povo brasileiro.

Já Mauro Benevides Filho foi eleito, também pelo juri especializado, como o 9º melhor deputado da Câmara. O feito reflete a ascenção do economista na Casa Baixa. Vice-líder do PDT e do Governo, Mauro é o relator principal do projeto de lei que vai instituir o Comitê Gestor da Reforma Tributária. Ele é cotado para liderar o partido no ano que vem, se por lá ele ficar.