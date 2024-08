Lira deve anunciar, neste domingo, apoio a Elmar Nascimento

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira

O prazo está no fim e Arthur Lira não quer descumprir o acordo feito. A expectativa de toda a equipe do presidente da Câmara dos Deputados é que ele anuncie, até domingo, seu candidato a sucessor na presidência da Casa. O escolhido deve ser o favorito de sempre: Elmar Nascimento.

O líder do União Brasil é próximo de Lira e sempre foi apontado como nome do atual para a cadeira presidencial. Nos últimos meses, porém, alguns acontecimentos adiaram a posição de Arthur Lira: o presidente tem medo do indicado dele ser derrotado e ele deixar a presidência com mais essa derrota. O posicionamento de Elmar no PL antiaborto, que recebeu uma série de críticas, e a falta das Emendas Pix e de Comissão para manobrar o apoio fizeram Lira recuar.

Agora, não tem mais o que fazer. Os três principais pré-candidatos cobraram uma posição do presidente - até em respeito a Lira - que prometeu cumprir o prazo e se posicionar até domingo. O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, corre por fora pelo apoio de Lira. Já Antônio Brito, líder do PSD, e preferido do presidente Lula, não vai receber a benção de Arthur Lira.

As campanhas já começaram

Antônio Brito tem mais trânsito com os deputados e é mais bem quisto pela esquerda do Parlamento. Ele, então, começou a dialogar mais com o PL em busca da ala menos radical do partido de Jair Bolsonaro. Já Elmar, que garantiu o apoio dos bolsonaristas, tenta transitar na base aliada do governo. O PDT, ele já conseguiu.

Brito também atua junto às bancadas estaduais. Como ele e Elmar são baianos, os parlamentares de lá estão divididos. Os pernambucanos têm acordo com Brito e devem votar em massa no líder do PSD. Já a bancada do Ceará ainda negocia com líderes e com os pré-candidatos. O debate vai se intensificar nas próximas semanas e promete pegar fogo após as eleições municipais.