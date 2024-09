Lira duvida de Elmar, adia anúncio e vê aproximação de Brito e Isnaldo

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados ARTHUR Lira duvida de Elmar e está receoso de ser derrotado em sua última articulação

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, perdeu o prazo e recuou na certeza de indicar Elmar Nascimento para a sucessão dele à presidência da Casa Baixa. O medo de ser derrotado na última articulação à frente da Câmara fez Lira buscar Lula e ir atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de definir o nome que ele vai apoiar em fevereiro do ano que vem.

Lula não vetou o nome de Elmar Nascimento, disse que não vai interferir na escolha de Lira, mas apontou um favorito: Antônio Brito, líder do PSD. Já Bolsonaro está dividido. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, procurou o ex-presidente durante todo o ano de 2023 sem sucesso. Bolsonaro tinha acordo com Elmar, mas ele sofre forte resistência por parte de grande parte dos parlamentares, até mesmo dentro do União Brasil, sigla que ele lidera na Câmara.

O medo da derrota pode unir Bolsonaro e Lira a Marcos Pereira, mas o favorito ainda segue sendo Elmar. Enquanto isso não ocorre, Antônio Brito ganha espaço. Deputados dos partidos de Centro veem uma certa dúvida de Lira em Elmar e, se o principal cabo eleitoral do deputado do União não tem certeza, como votar nele?

Brito é, também, mais afetuoso. Chega, senta e conversa com todos. Abre portas e caminhos para o diálogo com os deputados. Elmar é, como Lira, bruto. Mais introspectivo e, às vezes, grosseiro, afasta parte do eleitorado.

Soma-se a isso a disputa no Senado Federal. Davi Alcolumbre é muito favorito a suceder Rodrigo Pacheco, mas é do mesmo partido de Elmar Nascimento. Não há vontade política em dar tanto poder ao União Brasil. E o PSD, partido de Pacheco e de Antônio Brito, quer manter a presidência de uma Casa Legislativa.

O recuo de Lira coloca Elmar em xeque, dá vida extra para Marcos Pereira e fortalece Antônio Brito, que buscou o quarto candidato para uma dobradinha: o líder do MDB, Isnaldo Bulhões, pode montar chapa com o candidato oculto de Lula e atrair votos do Centrão e da base governista. Hoje, Brito parece ter maiores possibilidades de presidir a Câmara dos Deputados, mas a campanha vai ser longa e já começou.

União Brasil e PDT querem evitar Lula em Fortaleza

A ida de Lula a Fortaleza para endossar a campanha de Evandro Leitão irritou caciques dos partidos de José Sarto e Capitão Wagner. Elmar Nascimento procurou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para mostrar descontentamento com o presidente. Já André Figueiredo falou diretamente com Lula. Durante a reunião de Lula com líderes da base aliada, André lembrou a parceria entre PT e PDT a nível nacional para alertar o presidente. "Você pode ver que em outras capitais tem candidatos do PT contra partidos da base e ele não foi lá pedir votos", disse Figueiredo à coluna.

O presidente entendeu o pleito de ambos, se disse pressionado pelo PT local para ir e, como já estava em Fortaleza, foi à convenção de Leitão. Lula não quer se indispor com partidos da base e, por isso, a anunciada volta dele a Fortaleza por Camilo Santana não deve ocorrer.