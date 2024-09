Lula autoriza e Diário Oficial formaliza férias de Camilo Santana para fazer campanha de Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão e Camilo Santana em ato de campanha na Praia do Futuro

Lula assinou o pedido e concedeu férias ao ministro Camilo Santana. Segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU), ele vai ficar distante do Ministério da Educação entre 23 de setembro e 4 de outubro, sexta que antecede o primeiro turno das eleições municipais. Camilo já viaja para o Estado nesta quinta-feira, 19, quando vai autorizar a 1ª etapa de implementação do ITA no Ceará. Por lá ele fica até o dia da eleição.

Camilo vai mergulhar na campanha de candidatos às prefeituras de todo o estado, mas o foco está, mesmo, em Fortaleza. Tornar Evandro Leitão prefeito da quarta maior capital do Brasil é a prioridade do Partido dos Trabalhadores e, também, do Palácio do Planalto. A sigla, inclusive, pressiona Lula a ir, mais uma vez, à capital cearense na primeira semana de outubro, mas o presidente reluta: ele não quer se indispor com União Brasil e com o PDT, partidos da base aliada e com candidaturas competitivas em Fortaleza.

O ministro Camilo Santana está melhor da desidratação que o deixou hospitalizado por 5 dias, mas não se recuperou 100%. Por recomendação médica, ele terá que tirar momentos de descanso entre as agendas eleitorais.