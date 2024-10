Guimarães quer apoio do PDT contra André Fernandes

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados José Guimarães

O PT busca o apoio do PDT para o segundo turno em Fortaleza, e nem mesmo a rivalidade recente entre os dois partidos a nível estadual seria um empecilho, segundo José Guimarães. Para o líder do governo na Câmara dos Deputados, enfrentar o Bolsonarismo na capital cearense é motivo suficiente para aproximar os dois partidos. “Claro que queremos o PDT do nosso lado, é hora da onça beber água e vamos atrás de apoio”, afirmou o líder com exclusividade à coluna.

Para Guimarães, porém, quem deve liderar as conversas com aliados e o enfrentamento ao adversário, o deputado André Fernandes, é o candidato do PT, Evandro Leitão. “Agora, é um contra um, tem que mostrar mais personalidade e estabelecer o confronto de ideias. O eleitor vai avaliar as histórias dos dois, o legado dos dois e aquilo que cada um pode fazer por Fortaleza”, avaliou.

A porcentagem de André no primeiro turno não assusta o PT, que avalia que houve migração antecipada de votos de Wagner para o candidato de Bolsonaro nos dias finais da campanha do primeiro turno. Guimarães segue confiante. “Estamos firmes que vamos vencer a eleição”, concluiu Guimarães.

A estratégia do PT, agora, é polarizar a eleição e tentar emplacar em André Fernandes a imagem de que ele é bolsonarista radical. O partido vai explorar o desempenho de Fernandes na CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e a discussão que André teve com Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.