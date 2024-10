Senadores cearenses não chegam a tempo e perdem sabatina de Galípolo

Foto: Roque de Sá/Agência Senado Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza sabatina de indicado para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Mesa: indicado para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil (BC), Gabriel Muricca Galípolo, em pronunciamento. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Pauta do dia no Congresso Nacional, a sabatina do indicado do presidente Lula à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, contou com a presença de 41 senadores. Nenhum dos senadores eleitos pelo Ceará, contudo, marcou presença.

O senador Cid Gomes teve problemas já no aeroporto de Fortaleza. O voo que traria Cid para Brasília apresentou problemas antes da decolagem e o obrigou a atrasar a vinda para a Capital Federal. Ele deve chegar na noite desta terça-feira, já depois da análise do nome de Galípolo.

Já a senadora Augusta Brito segue com a agenda política estadual cheia. Designada pelo PT para atuar nas campanhas do segundo turno de Evandro Leitão e Waldemir Catanho, ela ficou em Fortaleza e foi substituída na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) por Paulo Paim.

Eduardo Girão não é titular da CAE, comissão onde Gabriel Galípolo está sendo sabatinado, mas costuma participar de eventos semelhantes no Senado Federal. Consultado pela coluna, o gabinete de Girão na Casa Alta não soube informar o motivo da ausência e nem o dia que o senador estará no Congresso.

Sem problemas para a aprovação

A ausência dos votos de Cid e Augusta não deve representar problemas para a aprovação de Gabriel Galípolo no Senado. A previsão é que ele seja aprovado com tranquilidade no plenário da Casa, já que é bem quisto por governistas e opositores.