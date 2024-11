Com desistência de Elmar, PDT também adere a Hugo Motta

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Hugo Motta, deputado federal

O líder da maioria na Câmara dos Deputados e presidente do PDT, André Figueiredo, informou ao O POVO que, com a desistência de Elmar Nascimento, o partido vai apoiar Hugo Motta na sucessão de Arthur Lira. Figueiredo ainda cravou que Hugo Motta será o próximo presidente com votação expressiva.

“O nosso compromisso era com o Elmar e já comunicamos ao Hugo e ao próprio Elmar. A partir do momento que ele não é mais candidato, nós vamos também com o Motta. É o próximo presidente e, praticamente, por unanimidade. Talvez, tenhamos uma candidatura do Novo e uma do PSOL, mas ele vai ter uma votação bem expressiva”, afirmou.

Em 2022, Arthur Lira conquistou foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados com 464 votos dos 513 possíveis. Hugo Motta tende a se aproximar do recorde imposto pelo padrinho político. Até aqui, PT, PL, PP, Podemos, PDT, MDB e União Brasil declararam apoio a Motta, que é do Republicanos. Somados, os partidos podem dar ao deputado quase 390 votos. Para ser eleito, ele precisa de, apenas, 257 indicações.

Colaborou Guilherme Gonsalves