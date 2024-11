Chapada do Araripe vista por parlamentares do mundo inteiro

Foto: Ascom Luiz Gastão Exposição Chapada do Araripe Patrimônio da Humanidade, organizada por Sesc Ceará e Fecomércio, no principal corredor do Congresso Nacional durante a reunião do P20

Um pedaço do Ceará no Congresso Nacional. A exposição Chapada do Araripe Patrimônio da Humanidade faz do principal corredor do Parlamento brasileiro um coletivo de janelas, onde é possível, mesmo de longe, conhecer parte do platô nordestino. Durante os próximos 3 dias, quem vai passar por aqui são os presidentes dos Parlamentos dos países que fazem parte do G20. O P20 vai movimentar Brasília nos dias 6, 7 e 8 de novembro e apresentar a chapada para o mundo.

“Vários parlamentares de outros países vão estar aqui e vão conhecer a exposição. A época foi muito propícia por conta disso”, aponta Luiz Gastão, um dos responsáveis por trazer a proposta para o Congresso. A exposição fica no corredor que separa Câmara e Senado até o dia 15 de novembro.

Luiz Gastão, deputado federal e presidente do Sistema Fecomércio-CE Crédito: Ascom Luiz Gastão

A ideia não é só mostrar a Chapada do Araripe para fora do Brasil, mas também abrir o debate para transformar o local em Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. “Nós já fizemos algumas ações com a Fundação Casagrande e com o governo do estado, mas o Congresso precisa se apropriar desse assunto. Aqui, circulam deputados e senadores de todo o país e muitos deles não conhecem a chapada e que podem sentir-se tocados para visitar pessoalmente”, afirmou Gastão.