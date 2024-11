Jaques Wagner ignora Guimarães e destaca nome de Edinho Silva para presidente do PT

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Jaques Wagner

O líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner, usou as redes sociais para se manifestar sobre a presidência do Partido dos Trabalhadores (PT). Em meio às conversas para a sucessão de Gleisi Hoffmann, dois nomes já se lançaram como pré-candidatos: o deputado cearense José Guimarães e o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Como nenhum dos dois é consenso para assumir a cadeira, alguns caciques da sigla tentaram convencer Jaques Wagner a também se candidatar. Ele não só recusou, como apontou seu favorito.

“Esta semana saiu na imprensa a informação de que eu poderia ser uma "terceira via" possível na sucessão da presidência do PT. Agradeço a lembrança do meu nome para disputar a presidência do meu partido, e me sentiria honrado em presidi-lo. Mas há nomes colocados de pessoas muito preparadas para assumir este importante cargo. Entre elas, destaco o nome de Edinho Silva, prefeito de Araraquara, por quem eu tenho um grande apreço”, disse Wagner em postagem nas redes sociais.

Wagner e Guimarães são conhecidos e trabalham juntos pelo governo Lula no Congresso Nacional. Enquanto o baiano é líder de Lula no Senado, Guimarães é responsável pela liderança na Câmara dos Deputados. Eles se reunem semanalmente com o presidente para que Lula indique as prioridades do governo no Parlamento.