Evandro é inspiração para Antônio Britto na sucessão a Lira

Foto: Câmara dos Deputados DEPUTADO Antônio Brito (PSD-BA)

Mais uma semana de intensa movimentação na Câmara dos Deputados pela articulação do próximo presidente da Casa Baixa. Mesmo com o período mais curto, por causa da 10ª Cúpula do P20, deputados tiveram conversas longas na segunda e na terça-feira. Faltam três meses para eles decidirem quem vai suceder Arthur Lira no segundo cargo mais poderoso da república.

Hugo Motta segue como franco favorito. O deputado recebeu apoios formais de PSDB, PSB e PDT, que teve atenção especial. Junto com Motta, Arthur Lira foi lá conversar com Carlos Lupi e André Figueiredo. "Não teve negociação sobre lugar na mesa ou comissão, mas o PDT deve manter esses benefícios. O Lira gosta muito do André, é grato a ele", disse uma fonte do partido à coluna.

O União Brasil segue balançando na disputa. O partido está dividido (novidade…) entre manter a candidatura de Elmar Nascimento e apoiar Hugo Motta. "Ainda falta muito tempo, eu não tenho pressa de decidir", disse Elmar Nascimento antes de entrar na liderança do PSD. Quem estava lá sendo aplaudido efusivamente era Antônio Britto, que descarta qualquer possibilidade de retirar a candidatura.

Britto se espelha em Evandro Leitão, que, no início da campanha, era pouco conhecido e saiu da eleição municipal como prefeito de Fortaleza. "Ganhar e perder eleição faz parte do jogo, mas a eleição é daqui a 3 meses e tem muita água pra passar debaixo da ponte. Para fazer uma comparação, eleições municipais têm campanha de 45 dias e nós vimos candidatos saírem de 2% nas primeiras pesquisas para ganharem a eleição. Acabou de acontecer em Fortaleza", afirmou Luiz Gastão, presidente do PSD no Ceará.

AJ Albuquerque vai a Baku para COP-29

O Deputado Federal AJ Albuquerque desembarcou na última quinta-feira em Baku, no Azerbaijão, para a 29ª Conferência do Clima da ONU, a COP-29. O evento vai discutir ações globais necessárias para enfrentar a crise climática e alinhar-se aos objetivos do Acordo de Paris, como a adoção do crédito de carbono, financiamento das ações climáticas e o cumprimento dos compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Os últimos desastres ambientais no Brasil nos mostraram a importância de discutir estratégias para minimizar esses impactos. A transição energética e a necessidade de migrar para combustíveis menos poluentes também estarão no centro dos debates da COP-29", avaliou o deputado.

Em 2025, o Brasil vai sediar a COP-30. Manaus será a sede principal do evento, mas já há debates para que Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará recebam parte das discussões. O receio do Governo Federal é que a estrutura da capital amazonense não suporte a demanda de um evento global.

Cúpula do P20 foi aquém das expectativas

Meu filho, que tem 12 anos, diria que a Cúpula de Presidentes de Parlamentos do G20 flopou. O evento foi bem esvaziado do início ao fim e terminou com uma declaração conjunta genérica, utópica e extremamente teórica. O documento tem 15 páginas e é estruturado em três eixos temáticos: combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental); e reforma da governança global.

O ponto positivo do documento é o compromisso de maior inclusão das mulheres nos espaços de poder. De resto, compromissos vazios. Para se ter uma ideia, o texto é dividido em 41 parágrafos, a maior parte iniciada pelos verbos 'reconhecemos' e 'concordamos'. 'Trabalharemos' só aparece no 15º parágrafo. Pior que o evento só, mesmo, a Argentina, que se recusou a assinar o relatório.