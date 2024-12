Chapa vencedora em Fortaleza vive crise de relação em Brasília

Foto: FABIO LIMA GILBERTO Kassab, presidente nacional do PSD

Sabe o que é uma DR? Discutir a relação, sabe?! Pois é, o PSD e o Governo precisam disso. Para nós, não está bom". A frase do líder do PSD, Antônio Britto, mostra a insatisfação da sigla que conquistou o maior número de prefeituras no Brasil com o governo Lula 3. O problema, porém, é com o PSD na Câmara dos Deputados. No Senado, a relação vai 'muito bem, obrigado'.

Parte da insatisfação se dá pela preferência governista aos representantes da Casa Alta. Na montagem da Esplanada dos Ministérios, o PSD no Senado ganhou dois ministérios: Minas e Energia, com Alexandre Silveira; e Agricultura, que é de Carlos Fávaro. Os deputados do PSD ficaram com o ministério da Pesca, cujo titular é André de Paula.

Na disputa pela sucessão de Rodrigo Pacheco, Governo e PSD fizeram parte do mesmo acordo que vai eleger Davi Alcolumbre e colocar o líder do partido, Otto Alencar, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). No Senado, Antônio Britto esperou dois meses por uma sinalização de Lula para a sucessão a Arthur Lira, algo que não ocorreu e que o deixou a ver navios.

O Palácio do Planalto entende a insatisfação e aceita negociar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab (foto), para dar um ministério maior para deputados do partido, mas quer a certeza de parceria em 2026. Ou seja: em troca de mais um ministério, o PSD precisa estar junto com Lula na eleição presidencial. Foi aí que o PSD deu um passo atrás. Essa DR deve continuar até janeiro.

Câmara reconhece barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural

Uma dobradinha cearense garantiu, na Câmara dos Deputados, a aprovação do texto que reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, como Patrimônio Cultural Brasileiro. O projeto, de autoria de André Figueiredo (PDT-CE), foi relatado por Luiz Gastão (PSD-CE). A dupla articulou uma aprovação rápida, com votação simbólica e sem registro de votos contrários.

"Fortaleza tem nas barracas a cultura da cidade e do seu povo. Por isso que conseguimos elaborar esse projeto de Lei para tornar as barracas Patrimônio Cultural do Brasil. Assim, vamos conseguir evitar essa ameaça de demolição que pode culminar com a redução de postos de trabalho e ferir a cultura local", afirmou Figueiredo.

Agora, o texto segue para o Senado Federal, com expectativa que a relatoria fique com Augusta Brito ou Cid Gomes. A ideia de André Figueiredo é que o presidente Lula sancione a matéria até o fim deste ano.

Cid pede dólar baixo e dá a solução contra a especulação do mercado

Caminhando pelo Salão Azul, o senador e conselheiro Cid Gomes esbarrou com os três indicados do Governo Federal para o Banco Central: Nilton José Schneider David, Izabela Moreira Correa e Gilneu Francisco Astolfi Vivan. O trio estava cumprindo o famoso 'beija-mão', nome dado à ida de autoridades indicadas aos gabinetes para conseguir os votos necessários para a aprovação. Cid ouviu os argumentos, mas também fez pedidos.

"Por favor, pensem no Brasil. Se eu estivesse lá, eu falaria 'eu quero o dólar a R$ 5,50 até 20 de dezembro'. O Banco Central tem US$ 340 bilhões em reserva. Eu duvido o mercado especular contra esse valor, até mesmo o mercado internacional. O Brasil bancou o Plano Real com US$ 70 bilhões e ninguém especulou, imagina contra US$ 340 bilhões", disse Cid, explicando que já foi prefeito e governador duas vezes.

A sabatina será nesta terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

