Cid empareda Banco Central, que vende R$ 7 bi em reservas internacionais

Foto: FERNANDA BARROS O senador Cid Gomes emparedou os novos diretores do Banco Central

O senador Cid Gomes entrou na Comissão de Assuntos Econômicos para sabatinar os novos diretores do Banco Central com uma pasta em mãos. Ele esperou um hora para poder falar e, olha, diriam os jovens, ele hablou. Cid abriu a pasta, retirou três folhas e apontou qual seria a solução para o Brasil baixar o preço do dólar com redução de juros e sem afetar a inflação: vender US$ 50 bilhões dos US$ 372 bilhões que o Bacen tem de reserva.

"Se você tem um aumento acima do esperado, você usa o estoque regulador. O mais razoável é o Banco Central colocar dólar à venda. Se o dólar está subindo, o Banco Central coloca o dólar a venda e eu quero ver quem vai especular contra o Banco Central brasileiro", afirmou

Cid emparedou Nilton David, novo diretor de Política Monetária da instituição. "Esse dólar é artificial e provocado pelo Banco Central, lamentavelmente na diretoria que ele vai". Nilton tremeu, já o senador continuou. "Sabe quanto o Banco Central vendeu em dólares no governo Bolsonaro para impedir que o dólar subisse: foram US$ 74 bilhões ao longo de 4 anos. O BC do governo Lula, em dois anos, vendeu US$ 1,5 bilhão".

A posição da instituição é, para Cid, ideológica. "O Banco Central é o grande sabotador e o grande especulador da economia nacional. O mercado resolveu terceirizar a especulação. Os diretores do Banco Central vem do mercado e voltam para o mercado com salários altíssimos", apontou.

A resposta não demorou. Na última quinta-feira, o BC vendeu US$ 4 bilhões das reservas internacionais. Hoje, a instituição vai vender mais US$ 3 bilhões. É o efeito Cid Gomes, que acredita ser possível o dólar chegar a R$4,50.

Trio cearense trabalha por pacote fiscal do governo

Quando o bicho tá pegando na Câmara dos Deputados, José Guimarães nem pestaneja e busca soluções caseiras para resolver os problemas. Foi assim quando do Novo Ensino Médio e ocorre, mais uma vez, agora, no pacote de gastos do Governo Federal.

Moses Rodrigues, um dos homens de confiança de Arthur Lira, presidente da Câmara, e de Guimarães, será o relator da Proposta de Emenda à Constituição que quer restringir os supersalários. "Nem eu, nem o meu partido pleiteamos nada. Recebemos a relatoria pela confiança dos líderes no meu trabalho", afirmou o deputado.

Mauro Benevides Filho é o responsável por defender as mudanças na atualização do salário mínimo. "Essa mudança não é ruim, não. É boa, e eu vou defender para os líderes. Como está hoje, basta uma recessão e o salário mínimo vai ficar prejudicado. Com a mudança, a gente garante que ele vai sempre crescer acima da inflação", apontou.

O próprio Guimarães vai tentar negociar as alterações no Benefício de Prestação Continuada (BPC), maior percalço para a tramitação. As últimas negociações, porém, pavimentaram a votação para terça-feira. "Não vamos prejudicar ninguém do BPC e do salário mínimo. Estamos buscando o diálogo e trabalhando muito, mas sem retirar direitos e preservando aqueles que mais precisam", disse o líder do governo.