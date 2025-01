Guimarães nega repasse de emendas para Choró "nunca falei com esse povo"

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados José Guimarães é líder do governo Lula na Câmara

O ano começou com denúncias da Polícia Federal ao deputado Júnior Mano. O deputado, ex-PL e atual PSB, é, segundo o inquérito da PF, o cabeça no desvio de emendas parlamentares a prefeituras cearenses. Os recursos teriam sido usados em compra de votos em Choró, município que elegeu Bebeto Queiroz — prefeito considerado foragido.

Em diálogos entre o deputado e a chapa eleita, aparece o nome do líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães. Matéria da revista Piauí mostra que haveria uma oferta de parte das emendas de comissão, algo que Guimarães nega. “Nunca destinei qualquer emenda para Choró. Pode verificar no sistema. Nunca falei com esse povo”, apontou.

A coluna consultou o sistema da Câmara e não identificou a Prefeitura de Choró entre as beneficiárias de emendas individuais de José Guimarães. Os recursos foram destinados a unidades de saúde, entidades antidrogas em Fortaleza, Comando do Exército, 4 ações de modernização de institutos federais e a duas universidades federais (UFC e UFCA). O POVO também já solicitou informações sobre as Emendas de Transferências Especiais, as Emendas Pix.

“O Partido dos Trabalhadores teve candidato na cabeça de chapa na disputa para prefeitura nos municípios de Choró, Nova Russas e Morada Nova. Eu atuei ativamente por essas candidaturas. Nunca houve indicativo de que emendas do meu gabinete seriam liberadas para qualquer prática escusa de desvio de verba”, rechaçou o líder.

A coluna tentou contato com o deputado Júnior Mano, mas não obteve resposta.